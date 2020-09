Calciomercato: Lazio, finalmente Muriqi

Dopo un lungo corteggiamento Vedat Muriqi, attaccante classe 1994, è finalmente un calciatore della Lazio.

E’ arrivata infatti nel pomeriggio l’ufficialità dell’acquisto del Pirata da parte del club biancoceleste dopo che il calciatore kosovaro ha brillantemente superato le visite mediche nel centro sportivo di Formello. Accordo quinquennale con ingaggio pari a 2,2 milioni a stagione. Al Fenerbache vanno 20 milioni.

Muriqi dopo le visite mediche e la firma sul contratto è nuovamente ripartito per la Turchia dove è in corso l’iter burocratico per ottenere il permesso di lavoro visto che si tratta di un extracomunitario. La pratica dovrebbe sbloccarsi entro un paio di giorni. Il kosovaro non dovrebbe comunque prendere parte all’amichevole che la Lazio disputerà all’Olimpico sabato contro il Benevento visto il risentimento muscolare che il calciatore si porta dietro dalla fine dello scorso campionato, quindi il suo debutto è sicuramente rimandato al 26 Settembre quando la Lazio affronterà il Cagliari in campionato.

Un acquisto importante quello concluso dal DS Igli Tare, Muriqi infatti andrà ad arricchire il già forte parco offensivo al servizio di Simone Inzaghi composto dal bomber Immobile e da Felipe Ciacedo e che con l’arrivo dell’attaccante ex Fenerbache acquisterà ancora maggior fisicità e qualità.

La Lazio ha voglia di stupire, le avversarie sono avvisate.

