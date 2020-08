Calciomercato Lazio, clamoroso: accordo con Reina del Milan

Pepe Reina è a un passo dal firmare un nuovo contratto con la Lazio: questa la notizia delle ultime ore che rischia di dare uno scossone importante al mercato biancoceleste. Il portiere iberico, 38 anni il prossimo 31 agosto, sarebbe stato individuato da Tare come rinforzo di qualità ed esperienza in vista della prossima partecipazione alla Champions League.

Una figura importante all’interno dello spogliatoio che potrebbe aiutare Inzaghi nell’affrontare la prossima campagna europea e offrire a Strakosha un’alternativa di primo livello. Rimasto ai margini del Milan, che lo ha spedito in prestito all’Aston Villa a gennaio, Reina resta chiuso dalla concorrenza di Donnarumma e vorrebbe trovare una pizza in cui potersi giocare una maglia da titolare. La Lazio potrebbe offrirgli tale opportunità nonostante, come detto, resta da superare la concorrenza di Strakosha.

L’ex portiere di Liverpool, Napoli e, ormai, anche del Milan, avrebbe già raggiunto un’intesa di massima con i biancocelesti e, secondo quanto riporta Calciomercato.it, la firma sul contratto arriverà entro l’inizio di questa settimana. Restano da capire i dettagli economici dell’accordo. Fatto sta che Reina ha superato la concorrenza dei vari Andrea Consigli e Sergio Rico, apprestandosi a diventare un nuovo portiere della Lazio e a dare il proprio contributo alla caisa biancoceleste.

