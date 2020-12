Calciomercato Lazio: bloccato Vazquez

“El Mudo” Vazquez è al centro dell’interesse di diversi club italiani, tra cui la Lazio che sembra essere in vantaggio.

Ormai fuori dal progetto tecnico del Siviglia, l’argentino ex Palermo sembra destinato a lasciare la Spagna dopo 5 anni.

“El Mudo” Franco Vazquez nel mirino della Lazio. Foto–Calciomercato

Escluso dai convocati per la gara col Valencia, il trequartista, a scadenza di contratto, potrebbe far ritorno in Italia nel mercato di gennaio. Anche il suo agente, Daniele Piraino, ha dichiarato che per Vazquez il ritorno in Serie A rappresenterebbe una vantaggiosa occasione, tecnicamente ed economicamente (dal punto di vista fiscale, col Decreto Crescita).

Secondo As, il “Mudo” Vazquez farebbe gola a diversi club italiani, ma la Lazio sembrerebbe in vantaggio per assicurarsi il trequartista argentino, entrato nei piani di mercato di Tare già in estate.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS