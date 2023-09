Calciomercato Lazio. Una sessione piuttosto deludente quella della formazione biancoceleste, con una perdita di competitività nella rosa. Lo dimostra la cessione di Milinkovic Savic in Arabia e la difficoltà a trovare un elemento alternativo valido.

Eppure, i biancocelesti hanno appena ottenuto la qualificazione alla prossima Champions League. Ripartono da Maurizio Sarri in panchina, ma senza Igli Tare nel ruolo di Ds dopo 18 anni.

Un nuovo Ds, ma comunque la politica della formazione laziale non è cambiata. Attenzione alle spese, maggiori entrate rispetto alle uscite.

Castellanos in allenamento con i compagni / profilo twitter ufficiale

L’acquisto più oneroso per le casse del club è stato quello di Taty Castellanos, calciatore argentino classe 1998 per 15 milioni di euro, A questo si deve aggiungere l’ingaggio di Gustav Isaksen, altro attaccante, di nazionalità danese, che può svariare su tutto il fronte offensivo ed è in grado di saltare l’uomo. Quest’ultimo affare si è concluso per la cifra di 12 milioni di euro.

Calciomercato Lazio: cessioni

Ecco gli atleti che hanno abbandonato la società quest’estate:

Milinkovic Savic si è trasferito all’Al Hilal per 40 milioni di euro

Stefan Radu, la bandiera biancoceleste che si è ritirata lo scorso 30 giugno

Luka Romero, per la naturale scadenza del contratto si è svincolato, finendo in seguito al Milan.

Francesco Acerbi, il difensore è stato ceduto definitivamente all’Inter per 3.5 milioni di euro.

Gonzalo Escalante si è accasato al Cadice per 2,5 milioni di euro

Matteo Cancellieri è andato a giocare in prestito all’Empoli per 1 milione di euro

Akpa Akpro in prestito al Monza per mezzo milione di euro

Marcos Antônio, sempre in prestito, al Paok per trecentomila euro

Raul Moro e Luis Maximiano rispettivamente al Valladolid e all’ Almeria in prestito.

Per ultimo Riza Drumisi, svincolato dal club capitolino.

Calciomercato Lazio: acquisti

Taty Castellanos arrivato dal New York City per 15 milioni di euro

Gustav Isaksen giunto dal Midtjylland per 12 milioni di euro

Matteo Cancellieri acquistato dal Verona per 8 milioni di euro

Diego Gonzalez arrivato dal Celaya per 1 milione di euro

Mattéo Guendouzi, all’ultima giornata, arrivato in prestito dall’OM, così come Nicolò Rovella e Luigi Sepe.

Christos Mandas arrivato dall’ Ofi Creta

Daichi Kamada, giapponese svincolato dall’Eintracht di Francoforte

André Anderson di ritorno dal fine prestito al San Paolo

Jony che ha terminato il prestito dallo Sporting Gijon

Dimitrije Kamenovic che ha terminato il prestito allo Sparta Praga

Calciomercato Lazio, undici titolare

Sarri rimane fedele al suo schema tradizionale, il 4-3-3. I cambiamenti non sono all’ordine del giorno, nonostante l’arrivo di due nuovi attaccanti.

In porta Provedel, difesa a quattro con da destra a sinistra Hysaj, Casale, Romagnoli A., Marusic. A centrocampo c’è l’innesto di Guendouzi, con al suo fianco i soliti Cataldi e Luis Alberto. Nel reparto offensivo spazio ai tre che hanno guidato l’attacco lo scorso anno, ovvero Anderson, Immobile e Zaccagni