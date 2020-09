Calciomercato Lazio: acquistati Fares e Muriqi

Doppio colpo in casa Lazio. Il club biancoceleste infatti si assicura le prestazioni Mohamed Fares e dell’attaccante kosovaro Vedat Muriqi.

L‘esterno algerino è arrivato nella capitale nella serata di ieri ed è pronto a dare il via alla sua avventura laziale dopo lungo corteggiamento che ha riservato per lui il DS biancoceleste Tare.

Fares ha cenato in un ristorante nel centro di Roma e oggi attende di effettuare le visite mediche per poi mettere nero su bianco sul contratto che lo legherà per i prossimi 5 anni al club di Lotito. Alla Spal andranno 8,5 milioni più 2 milioni legati ai vari bonus contrattuali.

Inzaghi nel frattempo gongola e non aspetta altro che avere in gruppo l’esterno sinistro che ha espressamente chiesto di avere e che Tare gli ha regalato.

Fares non è la sola new entry in quel di Formello. Il club biancoceleste ha finalmente ottenuto il si di Vedat Muriqi, bomber di nazionalità kosovara che nelle prossime 24 ore è atteso in città per legarsi alla Lazio. Il Fenerbache tramite il suo account Twitter ha confermato come tra il club turco e la Lazio sia partita la trattativa che porterà l’attaccante a vestire la maglia degli aquilotti.

Muriqi, costerà alla Lazio circa 20 milioni di euro con il classe 1994 che andrà a dare ulteriore peso e lustro all’attacco di Simone Inzaghi, visto che il kosovaro nelle sue ultime due esperienze in terra turca ha messo a segno ben 32 realizzazioni. Un bigliettino da visita niente male.

Con Muriqi e Fares inizia a prendere forma la Lazio versione Champions.

