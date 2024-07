Calciomercato Juventus: sgambetto riuscito all’Inter, preso Juan Cabal dal Verona per 12 milioni di euro.

Calciomercato: la Juventus scippa Cabal all’Inter.

Sembrava in dirittura d’arrivo il colpo Juan Cabal con destinazione Inter, ma alla fine la Juventus ha assestato il sorpasso sui nerazzurri riuscendo a trovare l’intesa prima con l’entourage del giocatore e poi con lo stesso Verona. Una manovra lampo quella messa a segno dalla vecchia signora che dunque, regala a Thiago Motta un obiettivo che da molto tempo era apprezzato dallo stesso allenatore, il quale gli garantirà titolarità sull’out difensivo di sinistra e gli affiderà il compito di impostare l’azione dalla retroguardia con il suo mancino.

Che dovesse arrivare un colpo sulla sinistra per la rosa bianconera lo si era capito già da tempo, anche se le aspettative puntavano su di un profilo più esperto capace di garantire sicurezza nell’immediato, così non è stato però con la Juventus che ha intensificato nelle ultime ore i colloqui con il Verona riuscendo a strappare un accorso sulla base di 12 milioni di euro per il cartellino del giocatore.

Quello di Cabal è l’ennesimo colpo messo a segno da Cristiano Giuntoli che regalerà al proprio allenatore un terzino tutto mancino che nella scorsa stagione ha totalizzato 22 presenze in Serie A con la maglia degli scaligeri. Un calciatore con i colori bianconeri nel destino, visto che lo stesso Cabal era stato immortalato in una foto con la maglia della Juventus all’età di 16 anni pubblicata poi sul proprio profilo Instagram con il titolo di “Nuovo look”.

