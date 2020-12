Calciomercato Juventus: vicino lo scambio Rovella-Portanova col Genoa! Idea Rudiger, Pavoletti nell’affare Reynolds?

La Juventus è vicina a chiudere con il Genoa uno scambio in prospettiva che vede coinvolti il bianconero Portanova ed il rossoblu Rovella. La Vecchia Signora pensa a Rudiger per la difesa ed è vicina a Reynolds, con l’americano che sarebbe preso in sinergia con il Cagliari e con Pavoletti nella trattativa.

L’emergenza Coronavirus ha influito pesantemente sull’economia calcistica ed ecco perché in questa sessione di mercato non saranno spese cifre folli, lavorando di più sui giovani e sulle occasioni. Proprio quello che sta facendo la Juventus negli ultimi giorni, con i bianconeri che si stanno muovendo su più fronti.

La Vecchia Signora, infatti, sta lavorando all’acquisto del giovane Nicolò Rovella, centrocampista classe 2001 del Genoa. La Juventus sarebbe vicinissima al giocatore ed è pronta ad offrire al Grifone 10 milioni, oltre al cartellino di Manolo Portanova.

I rapporti tra Juventus e Genoa sono ottimi e sono davvero tante le operazioni fatte tra i due club negli ultimi anni come ad esempio le ultime trattative che hanno portato a Genova Pjaca, Perin e Luca Pellegrini. I bianconeri sono pronti ad affondare il colpo per Rovella, con il centrocampista che verrebbe acquistato e poi lasciato in prestito al Genoa fino a fine stagione.

Ma il mercato della Juve non si ferma qui ed i campioni d’Italia sono pronti a rafforzare anche il proprio reparto difensivo. I bianconeri sono sulle tracce dell’americano Bryan Reynolds, difensore del Dallas, e dovranno vedersela con Roma e Club Brugge per poterlo tesserare.

La strategia della Juventus per spuntarla è quella di acquistare il classe 2001 in sinergia con il Cagliari, piazzando Reynolds in prestito in Sardegna. Ma i bianconeri chiedono qualcosa in cambio ai sardi e nell’affare potrebbe rientrare anche Pavoletti, con la Juventus a caccia di un attaccante che faccia da riserva a Morata.

Sempre per quanto riguarda la difesa, l’ultima idea in casa Juventus è Antonio Rudiger. Dalla Spagna addirittura si vocifera come il giocatore del Chelsea sia vicinissimo ai bianconeri ed arriverebbe a Torino con la formula del prestito secco fino al termine della stagione.

