Calciomercato Juventus: vicino l’acquisto di Alex Telles

Dalla Spagna fanno sapere che la Juventus sarebbe ormai vicinissima all’acquisto di Alex Telles del Porto. I bianconeri avrebbero già trovato l’accordo con i lusitani

La Juventus è nel pieno della stagione, con i bianconeri impegnati su tre fronti, ma la dirigenza sta già lavorando per rafforzare la rosa in vista del prossimo anno. Secondo le notizie che arrivano dalla Spagna, la Juventus è vicinissima a prendere Alex Telles dal Porto.

A riportare questa trattativa è stato il sito Don Balon che ha anche rivelato come i bianconeri hanno anche l’accordo con il Porto sulla base di 25 milioni di euro. Il terzino sinistro brasiliano è in scadenza nel 2021 con il club lusitano, ma potrebbe lasciare il Portogallo con un anno di anticipo.

Per la Juventus sarebbe un buon colpo, visto che Alex Telles è un giocatore molto duttile e capace di giocare anche come esterno sinistro e come terzino destro. Inoltre, avendo già vestito la maglia dell’Inter, è già abituato al nostro campionato e sarebbe pronto fin da subito.

Quest’anno con il Porto Telles ha collezionato 21 presenze, segnando 8 gol e firmando 5 assist, dimostrandosi un giocatore su cui fare affidamento anche in fase offensiva. Nel caso in cui dovesse arrivare Alex Telles, tuttavia, la Juventus dovrebbe decidere cosa fare con Alex Sandro.

Il brasiliano, arrivato proprio dal Porto nel 2015, è uno dei titolari e difficilmente potrebbe accettare di fare panchina. Ecco perché Alex Sandro potrebbe essere ceduto la prossima estate, con il terzino sinistro che potrebbe finire in Premier League dove ha molto mercato.

©RIPRODUZIONE RISERVATA