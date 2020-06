Calciomercato Juventus: vicinissimo lo scambio Pjanic-Arthur con il Barcellona

Juventus e Barcellona si sono già accordate per lo scambio tra Pjanic ed Arthur e si aspetta solo la decisione del centrocampista brasiliano. Il giocatore vuole capire se è considerato al 100% fuori dai piani del club blaugrana.

Sono ore calde sull’asse Italia-Spagna con Juventus e Barcellona che stanno lavorando per definire uno scambio a centrocampo. In Catalogna dovrebbe volare Miralem Pjanic, mentre a Torino dovrebbe sbarcare Arthur.

Prima del match contro il Bologna, Paratici non ha voluto rivelare maggiori dettagli, affermando però come serva la convinzione di entrambi i giocatori. Il ds bianconero ha confermato i contatti con il club spagnolo e sono stati positivi, visto che le due squadre sono decise nel fare questo scambio.

Da parte sua Pjanic ha già detto di sì al Barcellona, rifiutando altre destinazioni e trovando già l’accordo con il club catalano. Tutto dipenderà dalla posizione di Arthur, con il centrocampista brasiliano che negli ultimi giorni pare aver capito che per lui al Barça non c’è più spazio.

Tuttavia, il giocatore vuole essere sicuro al 100% di non rientrare nei piani di Setien ed ancora non ha dato una risposta definitiva alla Juventus. Stando alle ultime indiscrezioni, la deadline per la trattativa è il 30 Giugno, oltre quella data le due squadre non tratteranno più questo scambio, anche se Paratici ha negato ciò.

Una possibilità che si fa sempre più remota con il passare delle ore, con entrambi i club che hanno fretta nel chiudere la trattativa, importante dal punto di vista economico e sportivo. Secondo quando riportato da Tuttosport, l’affare si definirà nel giro di una settimana.

Nel frattempo, il Barcellona ha lanciato un altro segnale ad Arthur pubblicando il documentario realizzato su di lui negli ultimi mesi. Documentario che sarebbe dovuto uscire in futuro e che invece è stato curiosamente pubblicato adesso, a conferma di come la trattativa proceda spedita.

