Calciomercato Juventus, via Bernardeschi occhi puntati su Zaniolo e Pellegrini

Nicolò Zaniolo e Lorenzo Pellegrini

Roma – Juventus: i bianconeri disposti a cedere Bernardeschi per riuscire ad arrivare ai due centrocampisti giallorossi Zaniolo e Pellegrini

Avversarie sì, ma solo sul campo. La Roma e la Juventus diventano delle possibili alleate sul fronte del mercato, pronte ad intavolare un interessante scambio che vedrebbe il futuro di Federico Bernardeschi lontano dai bianconeri.

Secondo quanto riportato nelle ultime ore, l’ex Fiorentina sarebbe finito al centro di una trattativa con il club giallorosso. In particolare, a finire sull’agenda del dirigente sportivo Fabio Paratici sarebbero due pedine importanti della Roma: Nicolò Zaniolo e Lorenzo Pellegrini.

La Juventus, infatti, sembrerebbe intenzionata a rinunciare al centrocampista per riuscire ad intavolare uno scambio con i due talenti capitolini.

Il giovane calciatore di Carrara, è alle prese con un momento particolarmente delicato non riuscendo a trovare una collocazione stabile all’interno della rosa di Maurizio Sarri il quale, nell’ultimo periodo, ha preferito puntare su altri interpreti.

I risultati ottenuti sino ad ora sul campo, sono la prova evidente dell’involuzione del giocatore che nelle ultime 14 partite disputate, di cui 9 da titolare, non si è reso protagonista di alcuna perfomance degna di nota. Oltre ciò, il neo acquisto del centravanti Kulusevski da parte della Juventus, sembrerebbe rafforzare la tesi del suo possibile addio.

Più che una rinuncia, quella della Juventus è una strategia. Il club, infatti sarebbe disposto a mettere sul piatto il cartellino di Bernardeschi per arrivare a uno dei due centrocampisti che, nel frattempo sembrerebbe intenzionati a restare a Roma.

Infatti mentre Pellegrini è alla ricerca di una più soddisfacente intesa con i giallorossi, al fine di rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2022, il classe ’99 ha già provveduto a firmare il suo accordo con la Roma fino al 2024.

Dal suo canto anche la squadra di Fonseca non sembra disposta a rinunciare alle due importanti pedine, sopratutto se in gioco c’è il 4 posto in classifica e il ritorno in Champions League che potrebbe così allontanare il pericolo del loro sacrificio per ragioni economiche.

©RIPRODUZIONE RISERVATA