Calciomercato Juventus: Valencia vuole De Sciglio e Rugani, Manchester United su Douglas Costa

La Juventus è pronta a cedere altri giocatori e nei prossimi giorni anche Rugani, De Sciglio e Douglas Costa potrebbero salutare. I due difensori piacciono al Valencia, mentre l’esterno brasiliano interessa al Manchester United.

Dopo Matuidi, la Juventus continua la propria rivoluzione e sono previste altre cessioni nei prossimi giorni. I giocatori che al momento sono vicini a salutare Torino sono Rugani, De Sciglio e Douglas Costa.

Per Rugani e De Sciglio a bussare alla porta della Juventus è stato il Valencia. Il club spagnolo è interessato ai due difensori e, secondo quanto riportato da Tuttosport, ha già preso contatti con il club bianconero. I due giocatori sanno di non aver spazio nel progetto di Pirlo e nell’anno dell’Europeo sarebbero intrigati dall’avventura spagnola.

La Juventus dall’altra parte spera di poter fare cassa per effettuare plusvalenza e di alleggerire il proprio bilancio. Inoltre, secondo la stampa spagnola, i bianconeri starebbero anche valutando uno scambio con il Valencia, inserendo nella trattativa l’attaccante uruguaiano Maxi Gomez (che però è extracomunitario).

Per quanto riguarda il reparto offensivo, Douglas Costa potrebbe lasciare la Juventus per approdare al Manchester United. I troppi infortuni accusati dal brasiliano hanno spinto il club bianconero a cercare acquirenti ed i Red Devils sono molto interessati al giocatore.

Anche in questo caso la Juventus vorrebbe cercare di ottenere una minima plusvalenza, ma non è escluso uno scambio con lo United. In quest’ultimo caso, il club bianconero potrebbe cercare di far inserire nella trattativa Paul Pogba per riportare il centrocampista francese a Torino.

