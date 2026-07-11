Il mercato internazionale dei portieri è pronto a vivere un terremoto improvviso, i cui riflessi si faranno sentire con forza direttamente in Serie A. Le ultime indiscrezioni che arrivano dall’Inghilterra rischiano di far saltare i piani di diverse big, aprendo uno scenario di calciomercato ultim’ora live totalmente inedito e clamoroso per la Juventus.

Tutto ruota attorno al blocco improvviso della trattativa che avrebbe dovuto portare Ederson al Manchester United. L’accordo, dato per vicinissimo fino a poche ore fa, è ufficialmente collassato per il mancato punto d’incontro sulle cifre finali tra i club. Questo stop forzato sta costringendo i top club europei a ridisegnare la propria mappa degli obiettivi, innescando un domino planetario.

L’Aston Villa e l’intreccio che favorisce i bianconeri

Con il mercato dei numeri uno completamente bloccato, l’Aston Villa potrebbe essere costretto a sacrificare un pezzo da novanta per finanziare i propri colpi in entrata. È in questa crepa che si starebbe inserendo timidamente la Juventus. La dirigenza bianconera, sempre attenta alle opportunità d’élite all’estero, avrebbe effettuato i primi sondaggi esplorativi per capire i margini di una trattativa per Emiliano “Dibu” Martinez.

Il portiere dell’Argentina Campione del Mondo e due volte guanto d’oro è da tempo affascinato dall’idea di misurarsi con il campionato italiano. Sebbene l’operazione si preannunci complessa sotto il profilo economico, la Continassa starebbe valutando la fattibilità del colpo studiando l’inserimento di alcune contropartite tecniche gradite al club di Birmingham, potendo così abbassare la richiesta cash.

Perché il colpo Martinez infiamma la Torino bianconera

L’arrivo del “Dibu” Martinez in Italia non sarebbe soltanto un acquisto di spessore tecnico assoluto per la Juventus, ma un vero e proprio colpo mediatico. Personaggio magnetico, leader carismatico e specialista assoluto dei calci di rigore, l’argentino porterebbe quella mentalità vincente e quella personalità d’acciaio necessarie per dare l’assalto definitivo alla Champions League.

Le notizie mercato Serie A si preparano dunque a una svolta imprevista. Le prossime ore saranno decisive per capire se il sondaggio della Juventus si trasformerà in una trattativa ufficiale o se resterà una suggestione di mezza estate. Quel che è certo è che il domino dei portieri è appena cominciato e l’Italia, questa volta, è pronta a giocarci un ruolo da protagonista assoluta.