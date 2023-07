Calciomercato Juventus: trattativa per Lindstrom

Calciomercato Juventus: ipotesi Lindstrom dell’Eintracht di Francoforte, operazione last minute da 35 milioni di euro.

Il nuovo progetto bianconero lanciato dal neo Ds Giuntoli è quello di una Juventus competitiva e sostenibile allo stesso tempo ed è per questo che i bianconeri prima di poter muovere i primi passi sul calciomercato in entrata devono riuscire ad assestare le prima cessioni, soprattutto per quei calciatori considerati in esubero nella rosa juventina. La Juventus attualmente starebbe valutando, oltre alle cessioni di McKennie per il quale si è mosso timidamente il Borussia Dortmund anche quella di Paul Pogba, il centrocampista francese sembra aver recuperato del tutto dall’infortunio lunghissimo della scorsa stagione, ma a spaventare i bianconeri sembrano essere proprio le fragili condizioni fisiche del campione francese, che negli ultimi anni è stato soggetto a moltissimi infortuni.

Proprio su Pogba ci sarebbe un forte interessamento dell’Arabia Saudita, in particolar modo dell’Al Ittihad, club che quest’anno si è già assicurato due campioni transalpini come Kantè e Benzema. Proprio perché non c’è due senza tre, gli emirati avrebbero messo nel mirino anche il centrocampista juventino, cercado di convincere il Polpo con la solita offerta mostre da 100 milioni di euro a stagione per i prossimi tre anni, offerta che il giocatore non avrebbe ancora declinato e sulla quale starebbe seriamente riflettendo.

Il colpo in entrata

Nelle ultime ore la Juventus avrebbe iniziato ad operare anche sul calciomercato in entrata, riscendo a strappare il sì del giocane talento danese, Jesper Lindstrom dell’Eintracht Francoforte. Il giocatore avrebbe già esposto, dunque, il suo benestare per un suo trasferimento in maglia bianconera, anche se resta ancora l’intoppo della richiesta del club tedesco che per il momento è di 35 milioni di euro per il centrocampista danese.

Lindstrom – Stadiosport.it

L’acquisto del classe 2000 è legato indubbiamente alle cessioni bianconere, non solo quella di Pogba, ma anche a quella di Federico Chiesa, sul quale ci sarebbe un forte interessamento del Napoli, ma per il quale la Juventus non intende scendere sotto i 45 milioni di euro. Un probabile acquisto di Lindstrom andrebbe a garantire al tecnico bianconero, Massimiliano Allegri, una grande duttilità tattica, vista la sua capacità di adattarsi benissimo sia al ruolo esterno alto il un 3-4-3 sia al ruolo di supporto alla prima punta in un potenziale 3-5-1-1.

Gli ottimi rapporti tra l’Eintracht e la Juventus, dopo le ultime trattative andate a buon fine di Kostic e Luca Pellegrini, potrebbero indurre il club tedesco ad abbassare leggermente la valutazione del giocatore ed avvicinarsi di più alle esigenze bianconere, anche se almeno per il momento l’operazione Lindstrom resta un’opzione last minute per la dirigenza bianconera, la quale attualmente sembra avere come priorità maggiore quella di sfoltire la rosa.