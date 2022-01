Calciomercato Juventus: trattativa con l’Aston Villa per la cessione di Bentancur

Calciomercato Juventus, si lavora anche a centrocampo. L’obiettivo è Nandez, ma bisogna cedere Bentancur. L’uruguaiano piace all’Aston Villa, ma non sembra convinto della destinazione.

La Juventus lavora anche a centrocampo sul fronte calciomercato: la società bianconera punta forte su Nahitan Nandez, per il quale sembra essere stata raggiunta l’intesa sulla base di un prestito con diritto di riscatto a 15-17 milioni con il Cagliari.

Prima di concludere tale operazione, però, i bianconeri devono cedere un elemento in mediana. Il principale indiziato, in tal senso, è Rodrigo Bentancur. Connazionale di Nandez, sul classe 1997 ha puntato i riflettori l’Aston Villa.

Secondo le ultime indiscrezioni, le due società avrebbero già raggiunto un accordo sulla base di 20 milioni più bonus. Cifra che permette alla Juve di fare cassa su un giocatore che non viene più ritenuto indispensabile.

L’ostacolo principale alla trattativa è la volontà dello stesso Rodrigo Bentancur: a Torino si trova bene, in una piazza che gli consente di esprimersi sui massimi palcoscenici internazionali. Scenari che l’Aston Villa non può certo garantirgli, pur avvicinandosi ai tre milioni netti che il ragazzo percepisce in maglia bianconera.

Bentancur vuole giocare ancora ai massimi livelli, e non intende lasciare la squadra che lo ha lanciato sul panorama internazionale. Stando così le cose, il mercato della Juventus rimane bloccato. Muovere qualcosa a centrocampo sarà impossibile.

