Calciomercato Juventus: Tolisso nel riscatto Douglas Costa?

Un possibile scenario si apre per il calciomercato della Juventus.

E nello specifico per il mercato in entrata bianconero.

Uno dei tanto conclamati e imputati problemi della rosa juventina è la mancanza di qualità in mediana.

Mancanza che la Juve vuole cercare di compensare con un uomo già nel mirino bianconero da diversi anni.

Si tratta di Corentin Tolisso, noto mediano francese, Campione del Mondo nel 2018, esploso con il Lione e arrivato nel 2017 al Bayern Monaco, con cui vinse il Triplete lo scorso anno.

Ma la sua carriera nei bavaresi non ha mai decollato, fra problemi fisici, mancata aderenza al progetto tecnico, specie da quando è arrivato in panchina Hans Dieter Flick, non ultima la presenza di una concorrenza spietata, con giganti come Kimmich e Goretzka.

E in tempi di crisi anche un club economicamente virtuoso come il Bayern ha bisogno di liberarsi dei cosiddetti esuberi.

Ma il fattore chiave per poter arrivare al francese per la Juve potrebbe essere un giocatore che, a sua volta, è da considerarsi un esubero per i bianconeri.

Si tratta del brasiliano Douglas Costa, che la Juve aveva prelevato proprio dai bavaresi nel 2017 prima di rimandarcelo in prestito l’Estate scorsa, così da garantirgli un pò di minutaggio ed eventualmente riprenderlo dopo.

Il suo ritorno alla Juve poteva essere favorito da alcuni messaggi lanciati da Rumenigge dai quali si poteva evincere che non sarebbe stato riscattato, data la sua finora insoddisfacente esperienza bis al Bayern.

Ma una chiave si può trovare appunto così: la Juve potrebbe usare Costa come pedina di scambio proprio per arrivare a Tolisso.

Come suggerisce il noto quotidiano tedesco Bild, la Juve potrebbe sfruttare gli ottimi rapporti con i bavaresi per mandare in porto l’operazione.

Un solo nodo rimane da sciogliere: Tolisso è un elemento di difficile gestione, considerando, appunto, i suoi problemi fisici.

