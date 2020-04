Calciomercato Juventus: Thomas o Jorginho se Pjanic va al Barcellona per Arthur

Il ghanese possibile alternativa all’italo-brasiliano, intano si muove qualcosa nell’asse Torino – Barcellona.

In questo periodo di stop alle competizioni dovuto all’emergenza sanitaria, sono diverse le operazioni di calciomercato che iniziano ad intrecciarsi.

Il nome di Jorginho risuona alla “Continassa” fin da quando alla guida della Juventus si è seduto il suo ex allenatore Sarri.

La difficile collocazione in contemporanea con Pjanic non ha mai portato i bianconeri all’affondo decisivo, nonostante l’italo-brasiliano gradisca ritornare in Italia alle dipendenze del suo mentore.

Nelle ultime ore sono apparsi nuovi interessanti scenari: la possibile trattativa per il centrocampista dell’Atletico Thomas Partey.

ll quotidiano madrileno Marca riporta come il ghanese prodotto della “cantera” è legato ai colori dei Colchoneros e vorrebbe rinnovare con loro, ma attualmente la clausola rescissoria di 50 milioni fa gola a diversi club.

Si registra infatti oltre all’interesse della Juventus anche quello di Arsenal e Manchester United.

Infine, l’emittente radiofonica spagnola RAC-1 riporta l’interesse da parte dei blaugrana, mai troppo velato anche in passato, per Pjanic, ma i bianconeri pretendono per l’avvio delle trattative come “condicio sine qua non” il brasiliano Arthur (su cui c’è anche l’interesse dell’Inter).

Arthur

