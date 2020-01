Calciomercato Juventus, tabella trasferimenti Gennaio 2020: acquisti e cessioni

Ecco tutte le operazioni effettuate dalla Juventus in entrata e in uscita, con acquisti e cessioni, cifre e dettagli, nella sessione invernale di Gennaio 2020 di calciomercato

Comandare in classifica da campione in carica per otto anni consecutivi e avere la consapevolezza di essere i più forti ha permesso alla Juventus di vivere un mese di Gennaio 2020 relativamente tranquillo, visto che si è pensato più a piazzare qualche colpo per il futuro in questa sessione invernale di calciomercato.

Infatti, i bianconeri hanno piazzato il grandissimo colpo per il futuro, strappando alla concorrenza delle big italiane e stranieri Dejan Kulusevski, che rimarrà al Parma fino al termine della stagione.

Si tratta di una super operazione per la Juventus, che ha sborsato 35 milioni più 9 milioni di euro di bonus accontentando le richieste dell’Atalanta.

Un’altra operazione è stato lo scambio con il Barcellona tra i giovani Matheus Pereira e Alejandro Marques, con conguaglio di 1 milione di euro a favore dei catalani.

Il problema di Fabio Paratici, però, era ridurre la rosa per non rischiare di costringere Maurizio Sarri a lasciare qualche big fuori dalla rosa per la lista Uefa.

Le prime cessioni sono state quelle di Matteo Perin, tornato in prestito al Genoa, Marko Pjaca, prestato all’Anderlecht, e Mario Mandzukic, svincolato dopo sei mesi da fuori rosa, che ha firmato con l’Al Duhail.

Infine, dopo diverse trattative di scambio saltate per diversi motivi, la Juventus ha chiuso al fotofinish la cessione di Emre Can al Borussia Dortmund per 26 milioni di euro tra prestito e obbligo di riscatto.

Ecco l’elenco degli acquisti e cessioni ufficiali:

ACQUISTI

Dejan Kulusevski, centrocampista, Atalanta, definitivo

Alejandro Marques, attaccante, Barcellona, definitivo

CESSIONI

Mario Mandzukic, attaccante, svincolato

Matteo Perin, portiere, Genoa, prestito

Dejan Kulusevski, centrocampista, Parma, prestito

Matheus Pereira, centrocampista, Barcellona, definitivo

Emre Can, centrocampista, Borussia Dortmund, prestito oneroso con obbligo di riscatto

Marko Pjaca, attaccante, Anderlecht, prestito

