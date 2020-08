Calciomercato Juventus: spuntano Piqué e Florenzi

La Juventus sta pensando a Gerard Piqué ed Alessandro Florenzi per rinforzare il proprio reparto difensivo, dove dovrebbe partire Rugani.

La rivoluzione è cominciata a Torino, con la Juventus pronta a cambiare del tutto la propria pelle. I bianconeri faranno acquisti e cessioni in tutti i reparti e per quello difensivo sono spuntati due nomi nuovi. Il primo è quello di Gerard Piqué del Barcellona.

Il difensore classe classe 1987, dopo la terribile sconfitta per 8-2 subita ieri contro il Bayern Monaco nei quarti di Champions League, ha gettato ombre sul suo futuro in Catalogna. Piqué ha dichiarato che si è toccato il fondo e che anche lui dopo una disfatta del genere è pronto a fare i bagagli e a farsi da parte.

L’obiettivo principale della Juventus è svecchiare la rosa, ma prendere Piqué sarebbe un ottimo colpo per la propria difesa in termini di esperienza europea. I bianconeri, secondo Calciomercato.it, starebbero studiando un nuovo scambio coi catalani e sono pronti ad offrire Aaron Ramsey in cambio.

Il centrocampista gallese non è l’unico giocatore che interessa ai blaugrana, a cui piace anche Gonzalo Hiiguain, visto come alternativa a Lautaro Martinez dell’Inter. L’argentino ha la stessa valutazione del difensore spagnolo ed uno scambio tra le due formazioni non è da escludere.

Il secondo nome spuntato nelle ultime ore è quello di Alessandro Florenzi della Roma. Il terzino destro ha passato l’ultima stagione in prestito al Valencia e con la vecchia dirigenza i rapporti non erano ottimi. Con il passaggio di proprietà, però, tutto potrebbe cambiare e la Juventus è in attesa di capire le intenzioni dei giallorossi.

Florenzi, secondo quanto riportato da Il Romanista, non rientrava e non rientra nei progetti di Fonseca e sarebbe comunque in uscita. La Roma è pronta a cedere Florenzi per una cifra tra i 12 ed i 15 milioni di euro per fare plusvalenza e gli ottimi rapporti con la Juventus potrebbero favorire la chiusura positiva delle trattative.

