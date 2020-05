Calciomercato Juventus: spuntano Ansu Fati e Boga

La Juventus starebbe pensando di proporre al Barcellona di inserire Ansu Fati nella trattativa che dovrebbe portare Pjanic in Catalogna. I bianconeri sono interessati anche a Boga del Sassuolo per sostituire Douglas Costa che potrebbe andare via a fine stagione.

La trattativa che dovrebbe portare Pjanic in Catalogna è ben lungi dall’essersi arenata. Il rifiuto di Arthur è stato solo un incidente di percorso, con Juventus e Barcellona che stanno continuando a discutere riguardo l’inserimento di altri giocatori da scambiare con il bosniaco. L’ultimo nome spuntato fuori è quello di Ansu Fati.

Secondo quanto riportato dal sito spagnolo Fichajes.net, la Juventus è molto interessata al giocatore che ha tutte le carte in regola per diventare un fuoriclasse. Va ricordato, infatti, come Ansu Fati abbia segnato in Champions League a soli 17 anni contro l’Inter, mostrando una maturità impressionante per la sua età.

Sul giocatore c’è una clausola rescissoria di 170 milioni di euro che diverranno 400 milioni di euro al compimento dei 18 anni (ad Ottobre ndr.) e lo scambio con Pjanic è una soluzione per aggirarla. Tuttavia, bisognerà prima fare i conti con il Barcellona.

Il club blaugrana, infatti, non sembra per niente disposto a voler cedere il proprio gioiello con il quale ha rinnovato il contratto lo scorso Dicembre. Al momento, quindi, Ansu Fati è solo un’idea ed appare difficile pensare che il Barcellona se ne privi così facilmente.

Altro nome che piace molto ai bianconeri per il reparto offensivo è quello di Jeremie Boga che potrebbe essere la sorpresa del mercato estivo bianconero. Il giocatore sta disputando una grande stagione con il Sassuolo ed ha stuzzicato l’attenzione di tanti club, tra cui quello bianconero.

Nonostante abbia stia giocando un grande campionato il Chelsea, che si era riservato un diritto di recompra sul giocatore, ha deciso di non attivare tale clausola. Dal 1° Luglio, quindi, Boga sarà interamente del Sassuolo che potrà decidere il futuro del proprio esterno d’attacco.

Su Boga, oltre alla Juventus, ci sono anche Roma, Milan e soprattutto Napoli, con Gattuso che stravede per il talento dei neroverdi. I bianconeri vedono in Boga il perfetto sostituto di Douglas Costa che potrebbe lasciare Torino a fine stagione.

