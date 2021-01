Calciomercato Juventus: spunta Willian Josè della Real Sociedad

La Juventus è ancora a caccia della punta di riserva da aggiungere alla propria rosa. Scamacca sempre in pole, ma spunta il brasiliano Willian Josè.

Willian Jose, possibile attaccante della Juve?

Due settimane di grande tensione in casa Juventus. Dopo la difficoltosa qualificazione in Coppa Italia, i bianconeri dovranno affrontare il match di campionato contro l’Inter per poi andare a Reggio Emilia per incontrare il Napoli in vista della Supercoppa Italiana, denominata PS5 SuperCup.

Eppure, le preoccupazioni della dirigenza bianconera non si riversano solo sul campo da gioco ma anche sul mercato dove è urgente trovare la punta di riserva per far rifiatare Alvaro Morata. La Juventus, sul fronte attaccanti, ha una rosa molto corta che vanta Cristiano Ronaldo, che agisce in più parti del campo, Paulo Dybala, attualmente infortunato e, anche lui, non propriamente un puro 9, oltre che Alvaro Morata, l’unica punta della squadra.

Urge, dunque, trovare un’alternativa e i nomi sono tantissimi.

Dopo aver sondato i terreni di Milik, Llorente, Piatek e, soprattutto, il profilo di Gianluca Scamacca, attualmente in pole tra le preferenze, si inserisce un nuovo nome che può stuzzicare la fantasia dei tifosi.

Secondo “TuttoSport” la Juventus ha chiesto informazioni per il 29enne brasiliano della Real Sociedad, Willian Josè, trovando in lui un profilo, non solo in grado di segnare, ma anche di ottima qualità fisica e esperienza in campo europeo.

Il brasiliano ha buone doti da centravanti e potrebbe accettare volentieri una delle piazze più importanti d’Europa, calandosi umilmente nel ruolo di “vice-Morata” con ottime possibilità di poter convincere Andrea Pirlo a farlo entrare nelle rotazioni.

Attualmente, però, è sempre Scamacca il preferito, nonché l’unico giocatore nel quale la Juventus ha anche imbastito una trattativa. Trattare con la Real Sociedad non sarà facile perché, evidentemente, non vuole privarsi di un giocatore titolare.

Ma la Juventus ha le carte in regola per convincere la società spagnola e portarsi a casa la tanto desiderata punta.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS