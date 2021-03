Calciomercato Juventus: spunta il Manchester City per Cristiano Ronaldo

Calciomercato Juventus: il Manchester City mette gli occhi su Cristiano Ronaldo. Il portoghese potrebbe lasciare Torino a fine stagione?

All’indomani del clamoroso pareggio per 2-2 con la Serbia, dal Portogallo giunge la notizia secondo cui il Manchester City avrebbe messo gli occhi nientemeno che su Cristiano Ronaldo che proprio ieri sera si è reso protagonista di un particolare episodio che lo ha visto lanciare a terra la fascia di capitano della sua nazionale in seguito ad un gol limpidissimo non assegnatogli inspiegabilmente dall’arbitro. CR7 infatti pochi istanti prima del fischio finale ha abbondonato il campo facendo comprendere, mediante la sua rabbia, quanto sia controcorrente, nel 2021, non utilizzare sempre e comunque VAR e Goal Line Technology.

Calciomercato Juventus: il Manchester City vuole Cristiano Ronaldo. Pronti 60 milioni di euro per portarlo sul prato dell’Etihad.

Potremmo aprire un dibattito lungo secoli su quanto visto ieri sera a Belgrado, ma non è questo il caso. Siamo qui per parlare di mercato, come si è soliti fare nei periodi in cui i campionati sono fermi per lasciare spazio alle nazionali. Stando a quanto emerso nelle scorse ore pare che il fenomeno portoghese sia finito nel mirino del Manchester City di Pep Guardiola che, ormai prossimo alla vittoria della Premier League e ancora in corsa in Champions League, starebbe pensando proprio all’ex Real Madrid per rendere (non che ce ne sia bisogno) ancora più competitiva la sua rosa.

Il prezzo di Cristiano Ronaldo, vista l’età e il periodo non proprio felice che sta attraversando la Juventus, si aggira attualmente intorno ai 50-60 milioni di euro. Cifra che, nonostante la crisi economica dovuta alla pandemia di Coronavirus, non spaventa i Citizens pronti a tutto pur di portare il talento di Funchal sul prato dell’Etihad. Non resta quindi che aspettare l’estate per saperne di più.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS