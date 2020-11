Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo in vendita per 100 milioni? Ci pensano PSG e Manchester United

La Juventus starebbe pensando di mettere in vendita Cristiano Ronaldo la prossima estate per circa 100 milioni di euro. Oltre al PSG, con Leonardo che ha già mostrato più che un semplice interesse, c’è anche il Manchester United che sogna un clamoroso ritorno.

Se da un lato c’è un Paulo Dybala che ancora non ha rinnovato il contratto ed è sempre più un caso in campo e fuori, dall’altra la Juventus deve fare i conti con il futuro di Cristiano Ronaldo. I bianconeri potrebbero infatti di cedere il portoghese in estate per poter puntellare meglio la squadra in ogni reparto.

Su Cristiano Ronaldo è forte l’interesse del PSG che segue il giocatore già da tantissimo tempo e già prima che arrivasse alla Juventus avrebbe voluto prendere il portoghese. Interesse confermato negli ultimi giorni anche dal ds dei parigini Leonardo che ha dichiarato come la sua è una delle poche società a poterselo permettere.

Ma c’è anche un altro candidato interessato a prendere Cristiano Ronaldo, vale a dire il Manchester United. I Red Devils sognano un clamoroso ritorno del fuoriclasse di Madeira ad Old Trafford e secondo Fox Uk il club inglese avrebbe già avviato i contatti con Jorge Mendes, agente del calciatore, per capire se ci sono i margini per la trattativa.

Notizia rilanciata anche dal giornalista di Fox America Christian Martin che in un tweet ha confermato la voglia del Manchester United di riportare in Inghilterra Cristiano Ronaldo. Inoltre, scrive il giornalista, la Juventus sarebbe pronta a discutere con lo United nel caso in cui fosse Ronaldo a chiedere di andare via.

ULTIMO MOMENTO: nuestras fuentes en Manchester y en Oporto nos confirman que Manchester United tentó a Cristiano Ronaldo con un regreso al club para la próxima temporada. El portugués lo analiza. Juventus lo negociaria si él lo pide. pic.twitter.com/NDTVkAYCcF — Christian Martin (@askomartin) November 10, 2020

Ad oggi, però, manca ancora molto alla sessione estiva di calciomercato e da Torino non sono ancora così convinti di liberare Ronaldo con un anno di anticipo. Ma è anche chiaro come in estate, anche in base a come sarà andata questa stagione, la Juventus dovrà fare due conti e capire in che modo costruire la squadra del prossimo anno.

