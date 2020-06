Calciomercato Juventus, sorpasso ad Inter e Napoli: accordo con il Verona da 32 milioni per Kumbulla?

La Juventus si sarebbe inserita nella corsa a Marash Kumbulla del Verona ed avrebbe superato al concorrenza di Napoli ed inter per il giocatore albanese. Accordo con la società veneta per circa 32 milioni di euro.

Colpo di scena per quanto riguarda la corsa a Marash Kumbulla, talentuoso difensore dell’Hellas Verona. Non solo Napoli ed Inter, ma anche la Juventus si sarebbe inserita nella trattativa, con i bianconeri che avrebbero trovato addirittura l’accordo con la società veneta.

A riportare la notizia è il quotidiano La Stampa che afferma come la Juventus sia passata in vantaggio per acquistare il difensore albanese. I bianconeri avrebbero offerto 32 milioni di euro al Verona per il giocatore, strappando il si della società veneta e pareggiando l’offerta dell’Inter.

Per Kumbulla invece, racconta il quotidiano piemontese, pronto un contratto di cinque anni. La Juventus potrebbe anche inserire alcuni giovani nella trattativa per abbassare il prezzo del cartellino ed alla Continassa sono sicuri di poter chiudere l’operazione.

Tuttavia, da Milano non filtra la benché minima preoccupazione per l’inserimento dei bianconeri. Marotta è tranquillo e secondo quanto riportato da Sky sport ci sarebbe sempre l’Inter in pole per il giocatore. La Juventus avrebbe fatto dei sondaggi sul giocatore, racconta Gianluca Di Marzio, ma i nerazzurri restano avanti.

Dopo Kulusevski, dunque, nuovo derby d’Italia sul mercato tra Juventus ed Inter, con i bianconeri che tentano un nuovo sgambetto ai rivali di sempre. La sensazione, però, è che al momento sia l’Inter ad avere più probabilità di vincere la partita.

