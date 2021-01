Calciomercato Juventus: sondati Piccoli e Zirkzee

Calciomercato Juventus: piacciono Roberto Piccoli dello Spezia (in prestito dall’Atalanta) e Joshua Zirkzee del Bayern Monaco.

Tra poche ore gli uomini di Andrea Pirlo scenderanno in campo, in quel di Marassi, contro la Sampdoria di Claudio Ranieri per la 1° giornata del girone di ritorno. L’intento dei bianconeri è ovviamente quello di portare avanti la striscia di 3 vittorie consecutive che li ha visti battere in sequenza Napoli (finale di Supercoppa Italiana), Bologna (campionato) e Spal (quarti di finale di Coppa Italia).

Ronaldo e compagni sono in forma e hanno già lo sguardo fisso sull’importante sfida di oggi pomeriggio; lo stesso sguardo con il quale gli uomini di mercato della Vecchia Signora stanno monitorando il mondo del calciomercato alla ricerca di elementi che possano far comodo alla causa torinese.

Calciomercato Juventus: seguiti Piccoli e Zirkzee.

In tal senso, i nomi finiti sul taccuino del DS juventino, Paratici sarebbero quelli di Roberto Piccoli e Joshua Zirkzee. Il primo, attualmente in prestito allo Spezia, ma di proprietà dell’Atalanta, è un attaccante classe 2001 che tanto piace dalle parti della Continassa. Il fresco 20 enne (ha compiuto 20 anni 3 giorni fa) accetterebbe di buon grado il ruolo di quarta scelta alle spalle di Ronaldo, Morata e Dybala, ma resta da capire se l’affare potrà concludersi entro le ore 20:00 del 1° febbraio, data e orario in cui terminerà la sessione invernale di calciomercato.

Il secondo invece (anche lui attaccante), milita nel Bayern Monaco che lo ha utilizzato poco in questa prima parta di stagione. Il giovane olandese ha già fatto sapere di essersi stancato della panchina e di voler giocare in una squadra che gli dia più spazio e visibilità. Alla Juventus tutto ciò non è garantito, pertanto è probabile che Zirkzee alla fine approdi al Parma, dov’è pronto per lui un posto da titolare che aspetta solo di essere occupato.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS