Pronostico e quote Sampdoria-Juventus, 20° giornata Serie A 30-01-2021

Pronostico e quote Sampdoria-Juventus: per la prima giornata del girone di ritorno i bianconeri di Andrea Pirlo vanno a fare visita ai doriani di Claudio Ranieri.

Raggiunte le semifinali di Coppa Italia, dove affronterà l’Inter di Antonio Conte, la Juventus di Andrea Pirlo torna a concentrarsi sul campionato che sabato pomeriggio la vedrà opposta all’ottima Sampdoria dell’ex, Claudio Ranieri. Proprio la sfida coi blucerchiati darà inizio ad un tour de force mostruoso per i bianconeri che saranno chiamati ad affrontare, nell’arco di 18 giorni, Inter (andata semifinali di Coppa Italia), Roma, Inter (ritorno semifinali di Coppa Italia), Napoli e Porto (andata ottavi di finale di Champions League).

Un ciclo terribile che dirà sicuramente molto sulla stagione dei bianconeri ai quali, a partire da sabato, non è concesso sbagliare. Gli uomini di Andrea Pirlo, dopo la disfatta di Milano contro l’Inter del 17 gennaio, hanno inanellato una striscia di 3 vittorie consecutive (contro Napoli in Supercoppa, Bologna in campionato e Spal in Coppa Italia) che ha generato entusiasmo e consapevolezza dalle parti della Continassa.

La sconfitta del Milan e il pareggio dell’Inter della settimana scorsa hanno infatti permesso alla Vecchia Signora, che deve ancora recuperare la sfida di campionato col Napoli, di portarsi a -7 dai rossoneri e -5 dai nerazzurri. Con 3 potenziali punti in più, il discorso scudetto sarebbe apertissimo.

La Sampdoria di Claudio Ranieri, dal canto suo, giunge alla sfida di sabato pomeriggio con due vittorie consecutive sul groppone e tanta voglia di fare bene anche contro i torinesi. I doriani infatti, dopo aver sconfitto l’Inter il 6 gennaio, puntano a conquistare un’altra vittoria di prestigio contro una big del campionato. Una vittoria che, qualora arrivasse, permetterebbe ai genovesi di fare un grosso passo in avanti verso la salvezza.

Pronostico Quote 2 1.52 Over 2.5 1.55 1+Over 1.5 7.00

Pronostico e quote Sampdoria-Juventus: 2 quotato 1.52 e Over 2.5 quotato 1.55 su Eurobet.

Visti i valori delle due squadre verrebbe facile puntare sulla vittoria della Juventus che chiaramente parte favorita. Tuttavia è giusto non sottovalutare la Sampdoria di Claudio Ranieri che se in alcune sfide è parsa squadra lenta e prevedibile, in altre (vedasi la vittoria sull’Inter di inizio anno) si è mostrata invece compagine arcigna e difficile da affrontare.

La superiorità, almeno sulla carta, del gruppo di Andrea Pirlo non è in discussione, pertanto suggeriamo il 2 fisso quotato 1.52 a chi non vuole correre particolari rischi. A chi ama azzardare un po’ suggeriamo invece l’1+Over 1.5 fissato a 7.00. Una via di mezzo potrebbe essere il GG dato a 1.65.

Pronostico e quote Sampdoria-Juventus, 20° giornata Serie A 30-01-2021: le classiche

1: 6.50

X: 4.20

2: 1.52

Over 2.5: 1.55

Under 2.5: 2.30

GG: 1.65

NG: 2.10

Probabili formazioni Sampdoria-Juventus

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Adrien Silva, Jankto; Keita, Quagliarella.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Bonucci, Danilo; McKennie, Arthur, Rabiot, Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

