Calciomercato: Juventus sfida il Milan per Milik del Napoli

La Juventus va a caccia di una nuova punta in vista della prossima stagione e pensa a Milik del Napoli. Sul giocatore polacco c’è anche il Milan che lo sta valutando per il dopo Ibrahimovic

Con il futuro di Higuain che sembra essere lontano da Torino, la Juventus sta cercando un nuovo attaccante per sostituirlo e pare sia intenzionata a pescare ancora dal Napoli. I bianconeri sarebbero infatti interessati ad Arkadiusz Milik, con il centravanti polacco che potrebbe non rinnovare il suo contratto con gli azzurri, in scadenza nel 2021.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, tramite il suo entourage Milik avrebbe già espresso il proprio gradimento per un trasferimento a Torino, ma l’ostacolo più grande è il Napoli. Dopo il trasferimento di Higuain nel 2016, il rapporto tra bianconeri ed azzurri si è incrinato ed appare insanabile.

Tuttavia, il contratto in scadenza del polacco può essere l’asso nella manica per la Juventus, con il Napoli che di certo non vorrebbe perdere il giocatore a zero. I bianconeri non sono, però, gli unici interessati al calciatore ed anche il Milan ha fatto dei sondaggi in vista della prossima estate.

I rossoneri vedono in Milik il giusto erede di Ibrahimovic che potrebbe lasciare già Milano a fine stagione. Tra cederlo alla Juventus e cederlo al Milan, il Napoli preferirebbe di certo la seconda opzione ed è chiaro che in caso di offerte ufficiali da parte del club milanese i bianconeri sarebbero in svantaggio.

Nonostante ciò, Paratici ed il suo staff stanno studiando l’operazione alla Continassa, dove cercheranno di sfruttare il gradimento del calciatore polacco che a Torino giocherebbe la Champions League. A distanza di tre anni dopo Higuain, un altro giocatore azzurro potrebbe trasferirsi agli odiati rivali di sempre.

