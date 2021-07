Calciomercato Juventus: sfida Atalanta-Borussia Dortmund per Demiral

Calciomercato Juventus: Merih Demiral piace ad Atalanta e Borussia Dortmund. I bianconeri valutano il centrale turco 35 milioni di euro.

Messa in archivio la prima uscita stagionale che l’ha vista trionfare 3-1 in amichevole sul Cesena di William Viali, la Juventus del presidente Andrea Agnelli torna a concentrarsi sul mercato, in particolare su quello in uscita, e inizia a valutare l’interesse di Atalanta e Borussia Dortmund per Merih Demiral.

Calciomercato Juventus: Demiral nel mirino di Atalanta e Borussia Dortmund.

I nerazzurri del presidente Antonio Percassi, dopo aver ceduto Gollini al Tottenham e in procinto di salutare Romero, anche lui prossimo al trasferimento agli Spurs, sono alla ricerca di un valido elemento che prenda il posto dell’argentino al centro della difesa.

Demiral sarebbe il profilo ideale per i piani tattici di Gian Piero Gasperini, ma la richiesta della Juve, che chiede almeno 35 milioni di euro per lasciarlo partire, è chiaramente troppo alta per le finanze della Dea che, salvo clamorosi colpi di scena, dovrebbe abbandonare la pista che porta al turco.

Pista che potrebbe invece percorrere senza problemi il Borussia Dortmund del neo tecnico Marco Rose. I gialloneri, infatti, dopo aver ceduto Sancho al Manchester United per la bellezza di 85 milioni di euro, hanno sicuramente tutte le carte in regola per soddisfare le richieste della Vecchia Signora che, come detto, chiede 35 milioni di euro per lasciar partire Demiral che, arrivato da poche ore alla Continassa, ha già fatto sapere di gradire tanto la possibilità di andare a Bergamo quanto quella di finire a Dortmund dove, qualora la trattativa andasse in porto, troverebbe Emre Can, anche lui passato dalla Juve al Borussia nell’inverno del 2020. Nei prossimi giorni la situazione dovrebbe delinearsi in maniera più chiara, pertanto, non possiamo far altro che attendere per saperne di più. Seguiranno aggiornamenti.

