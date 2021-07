Calciomercato Atalanta: anche Romero al Tottenham dopo Gollini

Il Tottenham continua a guardare in Serie A per i futuri colpo sul mercato. Dopo l’acquisto di Pierluigi Gollini dell’Atalanta, gli Spurs sognano un altro obbiettivo della Dea. Si tratta di Cristian Romero difensore ex Genoa che ha giocato una buona stagione e che ha vinto la Copa América con l’Argentina. Fabio Paratici tenta di trovare l’accordo economico con i bergamaschi.

Il Tottenham di Nuno Espírito Santo ha deciso di fare acquisti nel campionato italiano. In particolare, gli Spurs hanno visto nell’Atalanta un vero e proprio concentrato di campioni. Gli inglesi hanno già messo a segno un obbiettivo: Pierluigi Gollini, portiere della Dea. L’estremo difensore continuerà la sua avventura a Londra e dovrà contendersi il posto da titolare contro uno strepitoso Hugo Lloris.

Alla guida di Fabio Paratici che conosce molto bene la Serie A, il Tottenham continua a vedere nerazzurro. C’è un altro obbiettivo dell’Atalanta che piace molto ed è Cristian Romero. Il difensore è arrivato in prestito dal Genoa proprio lo scorso anno con 2 milioni di euro e con diritto fissato a 16 milioni che andranno nelle casse della Juventus che detiene il cartellino. Per convincere la Dea, però, il Tottenham dovrà fare uno sforzo non indifferente.

Tottenham, per Romero l’Atalanta chiede 60 milioni di euro

Romero è sicuramente una pedina importante per la squadra di Gian Piero Gasperini. Ha giocato quasi tutte le partite lo scorso anno e sembra inamovibile. Il Tottenham, però, dovrà accontentare le altre pretese dei nerazzurri se vuole vedere il neo vincitore della Copa América nella capitale inglese. Gli orobici chiedono una cifra che si aggira attorno ai 60 milioni di euro per lasciar parte il giocatore.

Paratici sembra aver trovato l’accordo sullo stipendio del giocatore attorno ai 2,8 milioni di euro. L’amministratore delegato Luca Percassi. però, non intende fare sconti. La cifra resta sempre quella ed il Tottenham dovrà valutare molto bene. Intanto l’Atalanta segue anche Merih Demiral della Juventus. Il turco non trova molto spazio a Torino e potrebbe essere proprio lui il sostituto in caso di partenza di Romero.

Migliori Bookmakers AAMS