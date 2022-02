Calciomercato Juventus: sfida al Milan per Botman?

Calciomercato Juventus, Tuttosport conferma l’interesse per Botman: sarà sfida al Milan per il centrale olandese?

Anche la Juventus monitora la situazione di Sven Botman: tornata a fare la voce grossa sul mercato con gli acquisti di Vlahovic e Zakaria, la dirigenza bianconera sta riflettendo sulla prossima campagna acquisti. La difesa, avevamo già avuto modo di parlarne, è tra i reparti che subiranno un’operazione di restyling.

Con Chiellini che si avvia verso le 38 primavere, e Bonucci a quota 35, la difesa bianconera ha bisogno di essere svecchiata. Qualcosa si è mosso in tal senso, nel mercato di gennaio con l’acquisto di Gatti dal Frosinone, ma la dirigenza bianconera punta a un profilo che abbia già calcato importanti palcoscenici internazionali.

Per questo si è cominciato a seguire con attenzione l’evolversi della situazione legata a Botman. Il Lille ha già messo in conto la sua partenza nella prossima sessione estiva di calciomercato, ma a condizione di ricevere un’offerta congrua.

Offerta che il club francese ritiene non possa essere inferiore ai 40 milioni, cifra rifiutata al Newcastle che aveva fatto un tentativo a gennaio. Su Botman è forte il pressing del Milan, tanto che il suo agente ha avuto un incontro in sede con la dirigenza rossonera giovedì scorso.

Incontro che ha gettato buone basi per l’approdo del giovane difensore alla corte di Stefano Pioli, ma che non ha del tutto chiuso le trattative, lasciando uno spiraglio aperto per l’inserimento di altre squadre. Spiraglio nel quale sta provando ad infilarsi la Juventus.

La squadra bianconera, secondo Tuttosport, proverà a fare un tentativo in estate. Tentativo che dovrebbe diventare ancor più concreto nel caso a lasciare Torino fosse Matthijs De Ligt. I bianconeri vogliono ricostruire una squadra vincente e di alto livello. Botman, tre gol e un assist in stagione, potrebbe tranquillamente farne parte.

