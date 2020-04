Calciomercato Juventus: seguito Carrascal del River Plate

La Juventus ha messo gli occhi sul talento del River Plate Jorge Carrascal. Il giovane centrocampista colombiano è seguito anche dall’Ajax.

In casa Juventus non si guarda solo al presente, ma anche al futuro con gli osservatori bianconeri perennemente a caccia di giovani promesse. Stavolta, nella lista del club piemontese è finito Jorge Carrascal, centrocampista colombiano in forza al River Plate

Carrascal è un centrocampista classe 1998 cresciuto nel vivaio del Milionaros, con il quale ha debuttato solo a 16 anni. Nel 2016 è passato al Siviglia Atletico, cantera del club andaluso, ma la sua esperienza non è stata fortunata anche a causa dell’infortunio al menisco che lo ha tenuto lontano dai campi di gioco.

L’anno successivo Carrascal è passato poi in prestito agli ucraini del Karpaty che si sono decisi a riscattarlo nella stagione seguente. Nel 2019 è arrivato il passaggio in prestito al River Plate e Gallardo si è subito innamorato del giocatore, convincendo la società a riscattarlo e a fargli firmare un contratto fino al 2022.

Il giocatore ha messo a segno due reti in 8 partite con il River, impressionando molti addetti ai lavori, tra cui la Juventus. Su Carrascal, però, c’è anche l’interesse dell’Ajax che come i bianconeri è sempre interessato ai giovani talenti.

Carrascal viene definito da molti come il “Neymar colombiano” per come si muove in mezzo al campo ed ha stuzzicato l’interesse di molti. Nel contratto del giocatore è presente una clausola rescissoria di 20 milioni di euro, cifra di sicuro accessibile per le casse bianconere.

