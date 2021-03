Calciomercato Juventus: scout su Fabio Blanco e Kang In Lee

Il club bianconero cerca di ripartire dai giovani per innestare un nuovo ciclo vincente. Occhi in casa Valencia, la cui cantera ha prodotto diversi giocatori interessanti

La Juventus guarda in Spagna, precisamente in casa Valencia, per assicurarsi giovani talenti da far crescere in ottica futura. Gli ultimi rumors di mercato accostano Kang In Lee e Fabio Blanco al club bianconero. Entrambi esterni offensivi, fanno parte della generazione di baby talenti del Valencia, che in questi anni ha visto esplodere anche Ferràn Torres, ora in forze al Manchester City.

Dei due, il giocatore più conosciuto è sicuramente Kang In Lee. Sudcoreano, il Valencia lo ha prelevato quando aveva appena 10 anni, lasciandolo maturare nel proprio settore giovanile. Lo abbiamo definito un’ala sinistra. In realtà, pur essendo effettivamente un giocatore mancino, Lee è molto più di un semplice esterno offensivo. La sua capacità di servire i compagni, quattro assist per lui in stagione, gli permette di agire anche come supporto alle due punte. Javi Garcia lo ha schierato anche sulla destra, posizione che utilizza per approfittare del suo piede forte e andare al tiro.

Un ragazzo duttile tatticamente dunque, che, nonostante non abbia compiuto ancora 20 anni, ha già accumulato una certa esperienza in prima squadra: 23 presenze tra campionato e Coppa del Re, competizione nella quale ha segnato anche un gol, contro lo Yeclano.

Contratto di Lee che scade il prossimo 30 giugno, e il coreano non sembra disposto a rinnovare tanto facilmente. Il suo entourage si sta guardando attorno, e la Juventus resta tra le squadre in agguato, pronta a cogliere l’occasione.

Meno affermato, ma altrettanto interessante, è Fabio Blanco. Lui sì, ala destra pura, abituata a servire assist ai compagni più che mettersi in proprio. In Spagna lo paragonano a Ferràn Torres, uno che da quelle parti ha lasciato il segno negli ultimi tre anni, con i suoi nove gol e dodici assist in novantasette presenze complessive. Anche Blanco si può prendere a parametro zero, non avendo firmato alcun contratto da professionista. L’unico ostacolo parrebbe essere rappresentato dal Barcellona, club favorito nella corsa al giocatore secondo i media spagnoli. La Juventus riuscirà a muoversi per tempo? Staremo a vedere.

