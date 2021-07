Calciomercato Juventus: Sarri vuole Bernardeschi alla Lazio! Orsolini l’alternativa e torna Felipe Anderson

Movimenti di mercato in casa Lazio: Sarri prova a convincere Bernardeschi, mentre si fanno sempre più insistenti le voci di un ritorno di Felipe Anderson.

Ci sono giocatori che, pur non rubando il centro della scena, si fanno apprezzare per l’impegno e la grande dedizione al lavoro. Uno di questi è Federico Bernardeschi. “Jolly” della trequarti che deve aver sempre lasciato un’ottima impressione in tutti i suoi allenatori, i quali hanno mostrato di apprezzarne la professionalità, oltreché le discrete doti tecniche e l’utile duttilità tattica.

Tra questi Maurizio Sarri, col quale Bernardeschi non ha certo vissuto la migliore delle sue stagioni da professionista (due sole reti in trentotto presenze), ma che l’allenatore campano ha sempre tenuto in grande considerazione. Tant’è che, pare, avrebbe chiesto a Lotito di portarglielo a Roma, convinto che in una realtà meno grande della Juventus Federico possa trovare la collocazione ideale per tornare a splendere come ai tempi della Fiorentina.

D’altronde, il Bernardeschi juventino appare un giocatore intristito, involuto, quasi fuori contesto. Una sola grande recita, contro l’Atletico Madrid in quel famoso ottavo di finale. Poi tanta panchina e un rendimento altalenante che ha fatto indispettire i tifosi.

Non chi il ragazzo di Carrara l’ha visto allenarsi da vicino. A proposito di allenatori, alla Juventus è tornato un certo Max Allegri. Potrebbe essere proprio il livornese, rivale di tante lotte scudetto, a rovinare nuovamente i piani di Sarri. Se Bernardeschi era considerato un sacrificabile dalla Juventus, ora la sua posizione potrebbe cambiare. Proprio in virtù dell’approdo in panchina di Max, l’allenatore che meglio ha saputo valorizzare il talento del ragazzo e che ora lo vorrebbe tenere come riserva di lusso dei vari Chiesa e Ronaldo.

Lotito ha già pronta un’alternativa, che risponde al nome di Riccardo Orsolini. Col Bologna si starebbe lavorando alla cessione a titolo definitivo per 15 milioni, la stessa cifra corrisposta dai felsinei alla Juventus due anni fa per il riscatto.

Calciomercato Lazio: torna Felipe Anderson?

Se proprio non dovesse concretizzarsi l’arrivo di Bernardeschi, potrebbe esserci un gradito ritorno: quello di Felipe Anderson, che con la Lazio ha segnato 34 gol in 177 presenze spalmate su cinque anni, ed ha grande voglia di riscatto dopo le ultime delusioni inglesi in maglia West Ham (solo tre presenze ad inizio della scorsa stagione e un prestito al Porto che non ha dato i frutti sperati).

La Lazio avrebbe chiuso l’affare per tre milioni di euro più il 50% sulla futura (eventuale) rivendita del ragazzo, da versare a favore del West Ham. Felipe Anderson, che di milioni ne guadagnerà due, avrebbe salutato anticipatamente il suo ritorno a Roma con un post su Facebook, raffigurante un’aquila su sfondo biancoceleste. “Indizio” subito smentito dal campione brasiliano attraverso un tweet nel quale ha affermato di non essere l’autore del post. Ma l’amore di Anderson per la capitale, e per la Lazio, fa ben sperare i tifosi.

Migliori Bookmakers AAMS