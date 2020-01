Calciomercato Juventus: saltato lo scambio Emre Can-Paredes con il PSG

L’entourage di Emre Can non è riuscito a trovare un accordo con il Paris Saint-Germain, facendo saltare la trattativa. La Juventus manterrà il tedesco in rosa fino al termine della stagione.

Sembrava dovesse arrivare l’ufficialità da un momento all’altro ed invece, alla fine, la Juventus non dovrebbe cedere Emre Can in questa sessione di mercato.

Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, gli agenti di Emre Can non sono riusciti a trovare un accordo con il Paris Saint-Germain, facendo saltare lo scambio con Leandro Paredes.

Una notizia abbastanza sorprendente visto che nei giorni scorsi si era parlato di un’accelerata nella trattativa che appariva quasi conclusa. Saltato lo scambio con Paredes, appare ora difficile pensare che la Juventus possa privarsi del giocatore a Gennaio.

Inoltre, i bianconeri non era del tutto convinti di cedere il giocatore anche perché l’infortunio di Khedira ha stravolto i piani di Sarri a centrocampo. Nemmeno l’arrivo di Paredes avrebbe potuto colmare questo buco, con la Juventus che si sarebbe trovata comunque un giocatore mancante in quella posizione.

Ecco perché a centrocampo, dopo questo scambio fallito, la Juventus non dovrebbe cedere nessuno. Nonostante le tante richieste, infatti, anche Adrien Rabiot dovrebbe restare a Torino.

