Calciomercato Juventus: Real Madrid offre Isco o Kroos più soldi per Dybala

Il Real Madrid piomba su Paulo Dybala ed è pronto ad offrire alla Juventus uno tra Isco e Toni Kroos, oltre ad un sostanzioso conguaglio economico, per portarlo a Madrid

Il rinnovo del contratto, nonostante le parole di Paratici, non è ancora arrivato e Paulo Dybala è un giocatore molto seguito in chiave mercato ed il Real Madrid vuole approfittarne. I blancos, infatti, sarebbero pronti ad andare all’assalto del numero dieci bianconero per portarlo al Bernabeu.

Secondo l’indiscrezione lanciata da Sportmediaset, Florentino Perez fa davvero sul serio per Dybala ed è pronto ad offrire anche un proprio calciatore, oltre ad un conguaglio economico importante, per l’argentino. Nella trattativa potrebbero entrare Isco o Toni Kroos, per una valutazione complessiva che supererebbe il muro dei 100 milioni di euro.

La Juventus, tuttavia, non sembra intenzionata di volersi privare di Dybala in questo periodo di rinnovo generale. La Joya è uno degli elementi chiave della rosa ed i bianconeri intendono costruire il futuro attorno a lui. Anche Dybala, inoltre, è felice a Torino e non avrebbe motivo di cambiare aria.

L’esito di questa trattativa è legata anche e soprattutto alla questione Cristiano Ronaldo. L’eliminazione dalla Champions è stata un duro colpo per il fuoriclasse portoghese che ha chiesto garanzie alla Juventus per il prossimo anno. In caso di cessione di CR7, con il Paris Saint-Germain in pole, sarebbe impossibile anche una cessione di Dybala.

Nel caso in cui Cristiano Ronaldo restasse a Torino, invece, ci sarebbero molte più possibilità per il Real Madrid di portare via Dybala. Al momento la Juventus ha solo recepito l’offerta dei blancos, racconta Sportmediaset, e solo nei prossimi giorni si avrà un chiaro più quadro della situazione.

