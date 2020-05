Calciomercato Juventus: Rabiot verso la cessione? Il francese non è tornato a Torino

Adrien Rabiot non è ancora tornato a Torino e alla base di ciò ci sarebbero questioni di mercato. La Juventus sta già valutando la cessione del centrocampista francese per l’estate anche per lo scarso rendimento avuto quest’anno.

A Torino sono quasi rientrati tutti i giocatori stranieri, con la Juventus che ha dato il via agli allenamenti individuali alla Continassa. All’appello mancano solo Higuain e Rabiot, ma se il primo sta ritardando il ritorno per stare vicino alla madre malata, per il secondo il discorso è molto diverso.

Il centrocampista francese non è voluto ancora rientrare in Italia ed è al momento assente ingiustificato. Nonostante non ci sia stata una comunicazione ufficiale, la Juventus sarebbe rimasta molto infastidita dal comportamento di Rabiot che pare non abbia grande voglia di tornare a Torino.

Ecco perché i bianconeri starebbero pensando di cedere il giocatore francese dopo appena un anno, ricavandoci qualcosa a livello economico dopo averlo preso a parametro zero. Inoltre, né la Juventus né Sarri sono contenti del rendimento di Rabiot e le poche presenze concessegli hanno fatto storcere il naso alla mamma-agente Veronique.

Secondo quanto riportato dal sito spagnolo Don Balon, sull’ex giocatore del PSG ci sarebbero Barcellona e Real Madrid. Le due squadre spagnole hanno seguito Rabiot fin da quando era in Francia ed il loro interesse è ancora presente.

Il francese ha mercato anche in Premier League e negli scorsi mesi si è registrato l’interesse del Tottenham che potrebbe tornare alla carica in estate. Insomma, il futuro di Rabiot sembra essere lontano da Torino e per come sono andate le cose forse è meglio così per tutti.

