Calciomercato Juventus: Rabiot la chiave per arrivare a Pogba

La Juventus vuole riportare Paul Pogba in bianconero ed è pronta ad offrire al Manchester United Adrien Rabiot oltre un sostanzioso conguaglio economico.

Paul Pogba è finito sempre più ai margini del progetto di Solskjaer ed a Manchester non è felice, con il francese che è destinato a lasciare il club. La Juventus è pronta a lanciare un nuovo assalto per riportare il Polpo a Torino.

I bianconeri sono interessati da ormai un anno al loro ex giocatore e le dichiarazioni di Mino Raiola di qualche giorno fa, fanno sognare i tifosi della Vecchia Signora. Ecco perché dall’Inghilterra sono sicuri che la Juventus sia pronta ad un nuovo assalto.

La dirigenza bianconera è pronta ad offrire al Manchester United ben 70 milioni di euro per riavere Pogba. Inoltre, la Juventus potrebbe decidere di inserire nella trattativa anche Adrien Rabiot, giocatore che piace al Manchester e che in Inghilterra ha molto mercato.

A favore della Juventus potrebbe giocare anche l’infelicità di Pogba, con Mino Raiola che sarebbe pronto a tutto pur ti portare via da Manchester il francese. Lo United vorrebbe ricavare almeno 170 milioni di euro dalla cessione di Pogba e l’offerta della Juventus potrebbe essere un ottimo compromesso.

La Juventus, sempre secondo le voci provenienti dall’Inghilterra, potrebbe formulare tale offerta già in questa sessione di mercato. Dovesse acquistare Pogba già a Gennaio, il centrocampo bianconero subirebbe un upgrade non indifferente e per i tifosi bianconeri sarebbe un gran regalo di inizio anno.

©RIPRODUZIONE RISERVATA