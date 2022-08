Calciomercato Juventus: Rabiot ceduto al Manchester United

Sembra che Juventus e Manchester United abbiano già raggiunto l’accordo per il trasferimento di Rabiot.

Dopo l’inizio deludente in Premier League per i Red Devils, che cadono all’Old Trafford contro il Brighton con il risultato di 1-2, e la messa in risalto di un centrocampo tutt’altro che solido, il Manchester United corre ai ripari intensificando la trattativa che potrebbe portare il centrocampista della Juventus a vestire la maglia dei Red Devils.

La Juventus, dopo aver assestato i colpi in entrata di Di Maria, Bremer e Pogba, è focalizzata adesso sul mercato in uscita. Le due società hanno trovato l’accordo sul trasferimento. Tuttavia, adesso la palla passa in mano alla madre del giocatore, nonché suo agente, con la quale il Manchester United dovrà intavolare una trattativa per discutere dell’ingaggio del giocatore, il quale al momento percepisce sette milioni di euro netti a stagione, rappresentando l’ingaggio attualmente più alto nella rosa della Juventus dopo gli addii di De Ligt e Dybala.

Nel caso in cui si dovesse trovare l’intesa di massima tra Manchester e l’agente del giocatore, la Juventus potrebbe finalmente accelerare per Leandro Paredes del PSG, profilo che piace moltissimo a Massimiliano Allegri e che sarebbe l’indiziato indiscusso per sostituire il francese, mentre l’alternativa è rappresentata da Davide Frattesi del Sassuolo.