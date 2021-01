Calciomercato Juventus: preso Dabo! Dalla Francia: idea Di Maria

La squadra bianconera è ormai entrata nel vivo del calciomercato, portando a termine diverse operazioni davvero interessanti, anche in prospettiva futura.

Il club campione d’Italia sembra ormai aver chiuso le trattative per Abdoulaye Dabo, esterno francese giovanissimo (19 anni) in forza al Nantes, nella massima serie transalpina. Il giocatore era da tempo nei radar di mercato bianconeri, permettendo alla società di Torino di arrivare prima delle altre pretendenti (il contratto con il club francese sarebbe scaduto nel 2022).

Il talentino francese Dabo – fonte: profilo Twitter Nantes

L’operazione ha alla base un prestito con diritto di riscatto, ed il ragazzo sarà aggregato al gruppo Under 23 juventino, del mister Lamberto Zauli, per dare la possibilità al giocatore di esprimersi con più continuità in un contesto meno pressante rispetto alla prima squadra. Tecnicamente è piuttosto dotato, in grado di giocare sia come esterno di centrocampo sia come trequartista. Sicuramente un colpo per il futuro, in grado di poter dare i frutti tanto sperati.

Rimanendo in terra francese, il famoso giornale “France Football” ha lasciato trapelare il forte interessamento dei bianconeri per un giocatore in scadenza il prossimo giugno. Si tratta del centrocampista Angel Di Maria, attuale pilastro del P.S.G. (ma la sua permanenza in Francia anche per la prossima stagione non è così scontata).

Angel Di Maria, 33 anni da compiere il prossimo febbraio, possibile colpo bianconero

Il trentaduenne argentino, come detto, è in scadenza con il club parigino nel prossimo giugno e potrebbe farsi avanti prepotentemente la squadra di Andrea Pirlo. Pare, infatti, che Andrea Agnelli abbia anche fatto una proposta ufficiale, in vista del prossimo mercato estivo. Potrebbe essere determinante la figura del procuratore Jorge Mendes, lo stesso di Cristiano Ronaldo, per far approdare in Serie A il talento argentino, ex compagno proprio di Cristiano ai tempi del Real Madrid.

Fonte immagine in copertina: Profilo Twitter P.S.G.

