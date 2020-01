Calciomercato Juventus: presi i giovani Ntenda e Cotter. Han saluta e vola in Qatar

La Juventus guarda al futuro ed ha chiuso per i giovani Jean Claude Ntenda e Yannick Cotter. Ceduto, invece, Han Kwang-Song che va all’Al Duhail di Mandzukic e Benatia.

Non solo presente, ma anche futuro per la Juventus, società da sempre molto attenta al proprio settore giovanile. I bianconeri hanno effettuato, infatti, due colpi in prospettiva nel giro di 24 ore.

Stamani a Torino è arrivato per le visite mediche di rito il francese Jean-Claude Ntenda, terzino sinistro classe 2002. Il giocatore transalpino arriva dal Nantes ed è già nel giro della nazionale francese avendo giocato con l’under 16, l’under 17 e l’under 18 dei Bleus.

Mentre Ntenda arrivava a Torino, la Juventus ha raddoppiato ed ha acquistato anche Yannick Cotter dalle giovanili del Sion, club di prima divisione svizzera. Attaccante classe 2002, Cotter sarà aggregato alla formazione bianconera under 19.

Due acquisti fatti in ottica futura per la Juventus che ancora una volta dimostra quanta importanza abbia il settore giovanile da quelle parti.

Han Kwang-Song vola in Qatar

Oltre che in entrata, la Juventus ha lavorato anche in uscita in questi ultimi giorni ed oggi ha ufficializzato la cessione del nordcoreano Han Kwang-Song. L’attaccante ex Cagliari, finora, aveva giocato solamente con l’under 23 e per lui non ci sono mai state chance in prima squadra.

Titolare con la nazionale nordcoreana, non è riuscito a convincere Sarri a dargli un’opportunità ed Han ha deciso di andare in Qatar. Il giocatore classe 1998 ha firmato con l’Al Duhail, la stessa squadra dove ci sono gli ex bianconeri Mandzukic e Benatia.

Al 21enne di Pyongyang erano interessati anche alcuni club di Serie B (lo scorso anno giocò in prestito al Perugia), ma la Juventus ha deciso di monetizzare subito. Per il trasferimento del nordcoreano in Qatar i bianconeri hanno incassato circa 5 milioni di euro

