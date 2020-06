Calciomercato Juventus: possibile scambio Rugani-Under o Kluivert con la Roma

La Juventus è pronta a fare nuovi scambi con la Roma in estate. I bianconeri sono interessati a parecchi giocatori tra cui Cengiz Under e Kluivert, con i giallorossi che potrebbero avere Rugani in cambio.

L’asse Torino-Roma è destinata nuovamente a riscaldarsi quest’estate. Dopo lo scambio dello scorso anno tra Spinazzola e Pellegrini, la Juventus ha ripreso i contatti con la Roma per provare ad intavolare nuovi scambi che possano favorire entrambe le società.

Nelle ultime settimane si è parlato molto di uno scambio tra Bernardeschi e Zaniolo, ma le probabilità che questo scambio vada in porto sono basse. Se la Juventus è decisa a cedere l’ex Fiorentina, di meno lo è Roma che considera Zaniolo uno dei giocatori più importanti del progetto del tecnico Fonseca.

I bianconeri stanno osservando attentamente la rosa giallorossa e Zaniolo non è l’unico giocatore che piace alla Vecchia Signora. Nel mirino della Juventus sono finiti anche Justin Kluivert e Cengiz Under, con il club campione d’Italia pronto ad inserire Rugani nella trattativa per uno dei due giocatori.

L’ex difensore dell’Empoli piace molto alla Roma che già la scorsa estate era vicinissima al giocatore, salvo poi virare su Smalling. L’interesse dei giallorossi per Rugani è ancora forte e per la Juventus il giocatore non è più incedibile.

Altro scambio sul tavolo delle trattative è quello che vede coinvolti Mandragora da una parte e Cristante dall’altra. La Juventus attiverà la clausola di recompra per il giocatore ora in forza all’Udinese ed è intenzionata ad offrirlo alla Roma per avere l’ex Atalanta. Nella trattativa potrebbe entrare anche Romero, difensore del Genoa che a fine stagione sarà bianconero.

