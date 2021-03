Calciomercato Juventus: piace Muci

Il classe 2003 è un centravanti prolifico in forza al Lugano. La Juventus potrebbe inserirlo nella seconda squadra per accompagnarlo in un processo graduale di crescita.

Si chiama Nikolas Muci ed è il nuovo obiettivo di calciomercato della Juventus, almeno in prospettiva. Classe 2003, in forza al Lugano, si tratta di una prima punta molto puntuale sottoporta. Con la formazione giovanile della squadra elvetica, infatti, ha già messo a segno 15 gol in 12 partite di campionato, viaggiando dunque alla media di oltre un gol a partita. Muci, padre italiano e madre tedesca, è un centravanti filiforme, alto solo 172 cm. Nonostante ciò, la sua presenza in area si fa sentire, come testimoniano le strabilianti cifre del suo rendimento.

Gli addetti del mestiere lo paragonano a Gonzalo Higuain, uno che dalle parti di Torino ha lasciato parecchio il segno, almeno nelle prime due stagioni. Proprio di un centravanti necessita la Juventus, che ha in Morata l’unica alternativa nel ruolo e, dopo aver venduto Kean, sta cercando il bomber del futuro.

Ovviamente è prematuro parlare di un suo inserimento in prima squadra. Se l’affare col Lugano dovesse andare in porto, (non dimentichiamo la folta concorrenza proveniente dalla Bundesliga), Muci verrebbe inserito in un piano di crescita progressiva. La Juventus lo farebbe esordire in primavera l’anno prossimo e, se le impressioni dovessero essere positive, penserà ad un futuro in seconda squadra, dove diversi giovani (Frabotta, Dragusin, Di Pardo, Portanova) si sono messi in luce, meritandosi la chiamata in prima squadra. Muci andrebbe ad arricchire un attacco già forte dei vari Felix Correia e Alejandro Marques. Ci sarà da convincere il Lugano, che comunque intrattiene buoni rapporti con i bianconeri e non dovrebbe opporre eccessive resistenze. Juve che potrebbe godere di una sorta di prelazione nei confronti del ragazzo. Il futuro è a portata di mano, basta solo compiere le scelte giuste.

