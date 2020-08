Calciomercato Juventus: piace Bellerin dell’Arsenal. Possibile scambio con Rugani

La Juventus ha messo gli occhi su Hector Bellerin dell’Arsenal e potrebbe proporre ai Gunners uno scambio con Rugani. I bianconeri dovranno però offrire anche un conguaglio economico, visto che l’Arsenal valuta lo spagnolo molto di più del difensore classe 1994.

Ritorno di fiamma della Juventus per Hector Bellerin. L’esterno spagnolo che milita nell’Arsenal è sempre stato nel mirino dei bianconeri che ora sono pronti all’assalto decisivo per portare il giocatore a Torino.

Secondo quanto riportato dal noto sito spagnolo Don Balon, la Juventus per portare in bianconero a Bellerin, starebbe pensando di inserire nella trattativa a Daniele Rugani. L’ex Empoli non rientra nei progetti di Pirlo ed i bianconeri vorrebbero utilizzarlo come pedina di scambio.

Oltre a Rugani, però, la Juventus dovrà anche offrire all’Arsenal un importante conguaglio economico. I Gunners valutano Bellerin circa 35 milioni di euro, mentre il cartellino di Rugani è di circa 15 milioni. Per convincere il club inglese dunque, la Juventus dovrà offrire un minimo di circa 20 milioni di euro.

La trattativa potrebbe essere facilitata dal fatto che anche all’Arsenal Rugani piaccia ed inoltre, stando a quando riportato dal Daily Express un mese fa, Bellerin sarebbe sul mercato. Il giocatore spagnolo ha fatto fatica in questa stagione e nonostante abbia altri tre anni di contratto, può lasciare Londra.

Su Bellerin, oltre alla Juventus c’è l’immancabile concorrenza dell’Inter, mentre all’estero il giocatore piace molto al Siviglia. Al momento, i bianconeri non hanno fatto ancora offerte ufficiali, ma l’interesse per Bellerin è forte e nei prossimi giorni potrebbero esserci contatti concreti tra le parti.

