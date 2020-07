Calciomercato Juventus: piacciono Lacazette e Adama Traoré

La Juventus vuole fare spesa in Inghilterra quest’estate ed ha messo nel mirino Alexandre Lacazette dell’Arsenal ed Adama Traoré del Wolverhampton, ma la concorrenza è agguerrita.

In vista della prossima stagione la Juventus è intenzionata a fare un completo restyling del reparto offensivo. I bianconeri oltre a Milik del Napoli, stanno guardando anche all’estero e nel mirino è finito Alexandre Lacazette dell’Arsenal.

Il centravanti francese ha un contratto che lo lega ai Gunners fino al 2022, ma non sembra intenzionato a restare a Londra ancora a lungo. Secondo quanto riportato dall’Equipe la Juventus vede in lui un ottimo post Higuain e quest’estate potrebbe lanciare l’assalto per il francese

Su Lacazette, però, non ci sono solo gli occhi della Juventus ma anche quelli dell’Inter e dell’Atletico Madrid, con entrambe le squadre che stanno cercando una nuova punta. I nerazzurri lo considerano il ricambio per Lautaro Martinez, mentre l’Atleti sta cercando il sostituto di Diego Costa.

Altro giocatore al quale è interessata la Juventus è Adama Traoré, esterno d’attacco che milita anch’egli in Inghilterra con la maglia del Wolves. Lo spagnolo di origini maliane sta giocando una grandissima stagione e la Juventus è rimasta impressionata dalle sue doti tecniche e fisiche.

La Juventus a fine stagione si libererà di uno tra Bernardeschi e Douglas Costa e Adama Traoré è considerato un ottimo sostituto. A riportare l’interesse dei bianconeri è stata l’edizione britannica di ESPN che ha anche rivelato come i campioni d’Italia siano in pole sulle concorrenti, vale a dire Manchester City e Barcellona.

La valutazione dei Wolves, però, è altissima con il club inglese che valuta il calciatore ben 80 milioni di euro. Una cifra che sarebbe davvero proibitiva per le casse bianconere viste anche le altre priorità della dirigenza torinese che dovrà anche investire a centrocampo.

