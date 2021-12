Calciomercato Juventus: offerta ufficiale per Scamacca, diversi club su Arthur

La Juventus comincia a muoversi in vista del calciomercato invernale: sul fronte acquisti è calda la pista Scamacca. Arthur in uscita.

È Gianluca Scamacca l’obiettivo principale del calciomercato Juventus per questa finestra invernale: l’attaccante del Sassuolo, classe 1999, sei reti in stagione, ha attirato su di sè l’attenzione dei bianconeri (e non solo), bisognosi di un bomber in grado di sopperire adeguatamente all’addio di Cristiano Ronaldo negli ultimi giorni del calciomercato estivo.

Il DS Cherubini ha allacciato i rapporti con Giovanni Carnevali, suo omologo a Sassuolo, e ha proposto una cifra tra i 30 e i 35 milioni. Questa la valutazione che la Juventus fa di Scamacca e che, almeno per il momento, non sembra intenzionata a far lievitare.

D’altro canto, i problemi di bilancio della Juventus impongono al club di non fare investimenti importanti nelle prossime sessioni di trasferimento. Dall’altra parte c’è un Sassuolo non intenzionato a cedere: i neroverdi vogliono trattenere Scamacca fino a fine stagione, e sono disposti a lasciarlo partire per una cifra non inferiore ai 40 milioni.

Questa la base d’asta dalla quale si dovrà partire dalla prossima sessione estiva per assicurarsi il bomber scuola Roma. La Juventus, per non restare scoperta in questa seconda parte di stagione, prova comunque a guardarsi intorno. Il mercato inglese, sponda Arsenal, offre un paio di alternative “low-cost” già rodate: Aubameyang e Lacazette.

Il primo, in scadenza, è ai ferri corti con la società e con Arteta, che l’ha messo fuori rosa. Il secondo, continua a rifiutare il rinnovo e ha fatto sapere ai suoi agenti, che lo hanno proposto anche ai bianconeri, di voler cambiare aria.

Arthur: tra Roma e PSG, il destino del brasiliano in bilico

Chi potrebbe partire è invece Arthur: Federico Pastorello, agente del brasiliano, ha dichiarato di stare riflettendo sul futuro insieme al suo assistito. Arthur reclama più spazio e, sebbene Allegri lo tenga in considerazione, potrebbe valutare l’approdo in una nuova squadra.

Su di lui ci sarebbe la Roma, ma l’ipotesi più probabile lo porta all’estero, al PSG di Leonardo. L’ex Milan sta trattando la cessione di Rafinha, e potrebbe ingolosire i bianconeri con una contropartita tecnica: o Paredes, già vicino alla Juve in passato, o Icardi, bomber da sempre stimato dalle parti della Continassa, che potrebbe risolvere il problema gol.

La Juventus studia attentamente le proprie strategie di mercato. La seconda parte di stagione incombe: ci sarà bisogno di continuità per centrare l’obiettivo Champions.

