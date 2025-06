Calciomercato Juventus: offerta per Jadon Sancho dello United

Manchester United: possibile scambio con la Juventus per Jadon Sancho.

Il futuro di Jadon Sancho è ancora incerto, ma secondo un nuovo report, il Manchester United potrebbe ricevere un’interessante proposta dalla Juventus: uno scambio che coinvolgerebbe uno tra due giocatori bianconeri, in cambio dell’attaccante inglese ormai fuori dai piani di Ten Hag.

Sancho, 25 anni, era destinato al Chelsea per circa 25 milioni di sterline, ma i Blues hanno pagato una penale da 5 milioni per annullare l’obbligo di riscatto, interrompendo così la trattativa. Ora Sancho è atteso a Carrington, ma lo United sarebbe deciso a chiudere definitivamente con lui durante la finestra estiva.

Fonte: x.com/Sanchooo10

Juventus e Napoli le piste più calde

Con l’interesse dalla Premier League limitato, l’ipotesi di un trasferimento all’estero prende sempre più corpo. In Serie A, Juventus e Napoli sembrano i club più interessati a rilanciare la carriera dell’ex talento del Borussia Dortmund.

La Juventus, in particolare, starebbe valutando un possibile scambio offrendo uno tra due profili – i cui nomi non sono ancora stati svelati – per arrivare a Sancho, approfittando del fatto che il suo contratto scade nel giugno 2026, ma con lo United disposto ad accettare una cifra ben inferiore rispetto al prezzo d’acquisto iniziale (oltre 85 milioni di euro nel 2021).

Scambio Sancho-Vlahovic o Sancho-Douglas Luiz: la Juventus ci prova con il Manchester United

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la Juventus starebbe lavorando su una soluzione creativa per arrivare a Jadon Sancho, cercando di abbassare il prezzo richiesto dal Manchester United o addirittura proponendo uno scambio secco. I due nomi sul piatto? Dusan Vlahovic e Douglas Luiz.

Vlahovic: addio inevitabile, Old Trafford possibile meta

Dusan Vlahovic, attaccante serbo classe 2000, si trova in una situazione contrattuale simile a quella di Sancho: due anni dalla scadenza e trattative per il rinnovo fallite. Per questo motivo la Juventus è disposta a cederlo già in questa finestra di mercato, a patto di ricevere un’offerta soddisfacente.

Il giocatore avrebbe già rifiutato offerte provenienti dalla Turchia e dall’Arabia Saudita, ma un trasferimento allo United potrebbe risultare più allettante, anche in virtù di un possibile stipendio da almeno 10 milioni di euro annui. Per i Red Devils, rappresenterebbe un’occasione per aggiungere un centravanti di livello senza un grande esborso economico, sfruttando la contropartita tecnica di Sancho.

Douglas Luiz: occasione di rilancio dopo mesi difficili

L’alternativa a Vlahovic sarebbe Douglas Luiz, centrocampista brasiliano ex Aston Villa. Il Manchester United lo aveva già sondato a gennaio, ma all’epoca il giocatore aveva scelto di restare alla Juventus per giocarsi le sue carte nella seconda parte di stagione.

Tuttavia, le cose non sono andate come sperato: Luiz non ha convinto Igor Tudor, che secondo i rumors non gli garantirà minuti importanti nella prossima stagione. Un ritorno in Premier League potrebbe quindi rappresentare la soluzione ideale per rilanciare la sua carriera, e Sancho offrirebbe alla Juve una buona moneta di scambio.

Situazione fluida: lo United valuta le proposte

Il Manchester United, che vuole a tutti i costi liberarsi di Sancho entro l’estate, sta valutando attentamente entrambe le opzioni. Uno scambio con Vlahovic sarebbe molto interessante sotto il profilo tecnico, mentre Douglas Luiz colmerebbe un bisogno a centrocampo, soprattutto in caso di cessioni nel reparto.

Il mercato è ancora lungo, ma l’impressione è che la Juventus stia cercando di anticipare la concorrenza offrendo soluzioni vantaggiose per entrambe le parti. Resta da capire quale sarà la priorità dello United: rafforzare l’attacco o il centrocampo.

Sancho apre alla Juventus, possibile scambio con Vlahovic: tutti i dettagli del potenziale affare

Il futuro di Jadon Sancho si fa sempre più intrecciato con quello della Juventus, e stavolta è lo stesso giocatore ad ammettere, secondo indiscrezioni, che indossare la maglia bianconera sarebbe un privilegio. Una dichiarazione di intenti importante, che potrebbe accelerare un’operazione di mercato potenzialmente vantaggiosa per tutte le parti coinvolte.

Sancho pronto al sacrificio per rilanciarsi a Torino

Il classe ’00 inglese, fuori dai piani dello United e reduce da un’esperienza opaca al Borussia Dortmund (in prestito), sarebbe disposto a ridursi sensibilmente lo stipendio da 250.000 sterline a settimana pur di rilanciare la sua carriera alla Juventus. Un gesto che dimostra chiaramente la sua volontà di chiudere col passato e ripartire in un ambiente nuovo.

Scambio con Vlahovic: ipotesi sempre più concreta

Nel frattempo, lo scambio con Dusan Vlahovic sta assumendo contorni sempre più realistici. I contatti tra le due società sarebbero avviati, anche alla luce del fatto che il Manchester United ha dovuto abbandonare l’obiettivo Viktor Gyokeres (rifiuto del giocatore) e considera troppo onerosa l’operazione per Victor Osimhen del Napoli.

Vlahovic, che ha già rifiutato destinazioni meno prestigiose come Turchia e Arabia Saudita, sarebbe più propenso ad accettare una proposta dello United, soprattutto con un ingaggio vicino ai 10 milioni di euro annui. Inoltre, ha un contratto in scadenza nel 2026 e la Juve non vuole arrivare all’ultimo anno senza margine di manovra.

Uno scambio diretto Sancho-Vlahovic, se trovato l’accordo economico tra i club e i giocatori, consentirebbe a entrambe le società di soddisfare esigenze tecniche senza esborsi rilevanti, rendendolo un affare molto vantaggioso.

Conclusione

Sancho vuole la Juve, la Juve vuole liberarsi di Vlahovic, lo United cerca un centravanti: lo scenario per uno scambio è maturo. Se i dettagli economici verranno sistemati, il trasferimento incrociato potrebbe concretizzarsi a breve, rappresentando uno dei colpi più interessanti dell’estate.

Il Manchester United, consapevole del calo di valore del giocatore e del deterioramento dei rapporti interni, sembra aperto a formule creative pur di evitare un’altra stagione da separato in casa. La Juventus, dal canto suo, potrebbe cogliere l’occasione per aggiungere un esterno offensivo di talento, seppur da rigenerare, a costo contenuto.

Nelle prossime settimane sono attesi sviluppi, ma lo scenario di uno scambio con i bianconeri rappresenta oggi una delle ipotesi più concrete per il futuro di Jadon Sancho.