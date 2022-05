Calciomercato Juventus: obiettivo Gabriel dell’Arsenal in difesa

Calciomercato Juventus, Gianluca Di Marzio parla di un interesse per Gabriel, centrale dell’Arsenal. Nella trattativa potrebbe finire anche Arthur.

Nuove notizie in ottica calciomercato Juventus: secondo quanto afferma Gianluca Di Marzio, indiscrezione ripresa anche dal sito inglese TeamTalk, il club bianconero avrebbe puntato Gabriel dell’Arsenal per rinforzare il proprio pacchetto difensivo in vista della prossima stagione.

Difensore classe 1997, alto 190 centimetri, Gabriel rappresenta un profilo giovane e di caratura internazionale che ben si adatterebbe al processo di rinnovamento che la dirigenza bianconera ha intenzione di mettere in atto. Un rinnovamento che potrebbe investire la difesa in modo particolare, dacché tanto Bonucci (35 anni ieri), quanto Chiellini (38 ad agosto), sono ormai alle battute conclusive delle rispettive carriere.

Gabriel, difensore dell’Arsenal, potenziale obiettivo della Juventus. Foto dall’account Instagram del giocatore

Come si legge su TeamTalk, Gabriel ha collezionato quest’anno 30 presenze nel campionato di Premier League, formando una giovane coppia centrale con il partner di reparto Benjamin White. Su di lui si erano già focalizzate le attenzioni del Barcellona, ma l’Arsenal ha preferito non cederlo nel mercato di gennaio.

Ora si potrebbe far avanti la Juventus, che parrebbe disposta ad intavolare con i “Gunners” una trattativa nella quale rientrerebbe anche Arthur. Scambio tra connazionali, dunque, con l’ex Barcellona che è stato già vicino al passaggio nella capitale inglese durante la scorsa sessione invernale di calciomercato, prima che la Juventus, a corto di alternative anche causa infortuni, decidesse di trattenerlo.

Per ora, restiamo nel campo dei “rumors”. Il contratto di Gabriel, in scadenza nel 2025, rende tra l’altro difficile strapparlo all’Arsenal. Il club bianconero resta comunque in agguato. Nelle prossime settimane, a campionato concluso, la trattativa potrebbe prendere corpo.