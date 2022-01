Calciomercato Juventus, non solo Vlahovic: Nandez se parte uno tra Ramsey, Bentancur e Arthur

La Juventus continua a muoversi sul fronte acquisti: piace Nandez per il centrocampo, ma qualcuno deve uscire.

La Juventus punta su Nathain Nandez del Cagliari: la società bianconera, impegnata in un’opera di rafforzamento della rosa, sta guardando in casa Cagliari per aggiungere una nuova pedina al centrocampo di Massimiliano Allegri.

L’uruguaiano, due assist in questa stagione, si è affermato come uno dei migliori esterni del campionato. Laterale destro, che può giocare anche come mezzala, Nandez sarebbe prezioso nel 4-4-2 utilizzato dalla Juventus, fornendo ad Allegri diverse variabili tattiche.

Il Cagliari non chiude alla trattativa, ma c’è da discutere sulla formula: i bianconeri vogliono prestito con diritto di riscatto. Diritto che i sardi vogliono tramutare in obbligo.

Nandez piace per la sua duttilità, motivo per cui la Juventus farà un altro tentativo. Possibile l’inserimento di alcune contropartite tecniche, Kajo Jorge su tutti, tra coloro i quali non hanno avuto parecchio spazio in questa prima parte di stagione.

Juventus, Nandez se parte qualcuno

L’arrivo di Nandez è ovviamente condizionato alla cessione di qualche centrocampista: Arthur, Bentancur o Ramsey. L’uruguaiano è il primo indiziato a partire: lo vuole l’Aston Villa, che potrebbe a breve offrire circa 20 milioni di euro.

Più difficile l’addio del brasiliano, dacché la trattativa con l’Arsenal è arrivata a un punto morto. Ramsey, martoriato dai problemi fisici, ha estimatori in Premier League (Newcastle e Crystal Palace), ma non sembra persuaso a lasciare Torino.

