Calciomercato Juventus, non solo Kaio Jorge: seguito Luiz Henrique

La Juventus ha messo gli occhi sul giovane gioiello del Botafogo Luiz Henrique. Il talento classe 2001 è stato consigliato ai bianconeri dall’agente di Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes. Si segue sempre Kaio Jorge del Santos

Gli osservatori della Juventus continuano a guardare in Sudamerica per cercare possibili talenti da aggregare alla primavera bianconera. Il club bianconero sta prestando particolare attenzione al Brasile e su consiglio dell’agente di Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes, ha messo gli occhi su Luiz Henrique.

Giovane promessa del Botafogo, Luiz Henrique è un attaccante classe 2001 che ha compiuto 18 anni lo scorso Dicembre ed ha trovato spazio in prima squadra da pochissimo tempo. Il giocatore sa giocare sia da prima punta che come esterno di attacco, sia destro che sinistro, oltre ad essere molto rapido.

La Juventus sarebbe interessata a prendere il giocatore in sinergia con qualche altro club italiano, sfruttando lo slot da extracomunitario disponibile nella rosa. La mediazione di Jorge Mendes potrebbe essere fondamentale nella trattativa, anche se molto dipenderà dal prezzo che farà il Botafogo.

Il club bianconero è da sempre attento a cosa può offrire il Brasile e non va dimenticato come stia trattando anche un altro talento, vale a dire Kaio Jorge del Santos. Rispetto all’operazione Luiz Henrique, qui la Juventus ha molta più fretta e vuole avere il giocatore subito nella propria rosa.

Tuttavia trattare con il Santos non è facile e la distanza è ancora molto ampia, con il club brasiliano che chiede almeno 30 milioni di euro per il proprio talento. La Juventus, invece, non vorrebbe andare oltre i 18-20 milioni di euro, cercando anche di spendere qualcosa in meno nel caso in cui decidesse di acquistare subito il calciatore anziché prenderlo in prestito.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS