Calciomercato Juventus: non solo Dzeko, c’è anche Morata per l’attacco

La trattativa per portare Edin Dzeko è ancora bloccata dall’affare Milik-Roma e la Juventus si sta continuando a guardare intorno, con Alvaro Morata dell’Atletico Madrid nel mirino. Per l’ex Real Madrid sarebbe un ritorno in maglia bianconera.

Messa in archivio la prima giornata di campionato con una netta vittoria per 3-0 sulla Sampdoria, la Juventus si rituffa sul mercato per dare ad Andrea Pirlo un nuovo attaccante. Se Dzeko sembra essere l’eletto, nelle ultime ore i bianconeri stanno valutando un altro profilo molto interessante: quello di Alvaro Morata.

L’attaccante classe 1992 in forza all’Atletico Madrid conosce benissimo la Serie A, avendo già militato nella Juventus dal 2014 al 2016, ed i bianconeri stanno pensando di riportarlo a Torino. Lo stesso Morata sarebbe molto felice di poter tornare a vestire la maglia bianconera con la quale si è ben distinto.

Inoltre, se fino a qualche settimana fa l’Atletico lo riteneva incedibile, le cose ora non stanno più così. Secondo quanto riportato da Deportes Cuatro, infatti, i Colchoneros starebbero cercando già un sostituto che potrebbe essere Luis Suarez, corteggiato proprio dalla Juventus in queste ultime settimane.

Pirlo ha bisogno di una punta al più presto ed anche se l’allenatore si è dimostrato propenso a giocare senza centravanti, la Juventus vuole accontentarlo. La trattativa per Suarez è del tutto saltata, con i tempi per il passaporto troppo lunghi, ed anche quella per Edin Dzeko è in stand-by.

Per fare in modo che il bosniaco arrivi a Torino, la Juventus si trova costretta ad aspettare che la Roma chiuda l’affare Milik con il Napoli. Il club bianconero tuttavia non vuole aspettare in eterno ed ecco che Morata resta un’alternativa più che valida, con il giocatore che potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS