Calciomercato Juventus, non solo Arsenal: anche il Liverpool su Locatelli

Calciomercato Juventus: Manuel Locatelli resta il primo obiettivo per il centrocampo, ma sul classe ’98 del Sassuolo mettono ora gli occhi anche Arsenal e Liverpool.

La telenovela Juventus-Locatelli sembra destinata a durare ancora parecchio. I bianconeri stravedono per il centrocampista del Sassuolo, fresco campione d’Europa con l’Italia di Roberto Mancini, ma ancora non riescono a trovare un’intesa co club del AD neroverde, Giovanni Carnevali che chiede almeno 40 milioni di euro per lasciar partire il suo gioiello.

Calciomercato Juventus: Arsenal e Liverpool metto gli occhi su Locatelli.

Nella giornata di ieri è infatti andato in scena il terzo incontro tra gli uomini di mercato bianconeri e quelli emiliani che si è concluso però con un nulla di fatto come i due precedenti. La Juventus chiede un prestito da 5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 20 più 7 di bonus, mentre il Sassuolo ne chiede 40 cash per chiudere la trattativa in maniera definitiva.

Le parti sono ancora lontane, ma la pista resta comunque aperta anche perché, com’è noto ormai da tempo, Locatelli vuole solo la Juve la quale, però, deve ora iniziare a guardarsi le spalle dall’assalto di due club della Premier League, quali Arsenal e Liverpool, che paiono intenzionati fare sul serio per arrivare al forte centrocampista classe ’98.

Una situazione particolarmente ingarbugliata della quale lo stesso Carnevali ha parlato qualche giorno fa ai microfoni di Sky Sport:

Nei prossimi giorni avremo dei contatti telefonici con la Juve. Il tempo stringe è vero che il mercato è ancora lungo ma bisogna programmare bene cercando di fare in fretta per capire quali possano essere le varie soluzioni. Per Locatelli abbiamo avuto varie offerte soprattutto da società straniere come l’Arsenal e un’altra squadra inglese (Liverpool ndr). Con la Juventus ci siamo già incontrati un paio di volte e a noi farebbe piacere che restasse nel campionato italiano ma alle giuste condizioni. È vero che il desiderio di Locatelli è di andare alla Juve poi dopo dovrà fare le sue valutazioni perché non è così semplice che si possa trovare una soluzione che possa andare bene a tutti

Parole chiare e inequivocabili che se da un lato fanno comprendere come la Juventus abbia una corsia preferenziale per arrivare a Locatelli, dall’altro fanno anche capire come il Sassuolo non sia disposto a scendere a compromessi con nessuno. Infatti, nel caso in cui non si dovesse trovare un accordo con le attuali tre pretendenti, il calciatore potrebbe restare tranquillamente in Emilia dove avrebbe comunque un ruolo centrale all’interno del gruppo del neo allenatore, Alessio Dionisi. I prossimi giorni dovrebbero quindi essere decisivi. Vedremo cosa accadrà.

